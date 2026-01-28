Sezioni
Cultura

» Sociale
28/01/2026 16:34:00

Dalle Leggi Razziali alle Fosse Ardeatine: incontro a Marsala per il Giorno della Memoria

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-01-2026/1769614749-0-dalle-leggi-razziali-alle-fosse-ardeatine-incontro-a-marsala-per-il-giorno-della-memoria.jpg

A Marsala, in occasione del Giorno della Memoria, si terrà un incontro pubblico dedicato alla riflessione storica e civile sulle persecuzioni nazifasciste e sulla Resistenza. L’appuntamento è per giovedì 29 gennaio alle 17, presso la sede Auser di via Rubino (ex Istituto Rubino).

L’iniziativa, dal titolo “Dalle Leggi Razziali alle Fosse Ardeatine: Storie di Resistenza e Memoria”, è promossa dal Circolo del Partito Democratico di Marsala e dalla sezione ANPI “Vincenzo Alagna”. Al centro, la volontà di tenere vivo il ricordo delle vittime della barbarie nazifascista e di interrogarsi sulle radici della discriminazione e sul valore di chi si oppose alla dittatura.

I lavori saranno aperti dai saluti della segretaria del PD Marsala Linda Licari e della vicepresidente ANPI Marsala Giuseppina Passalacqua. Il dibattito sarà moderato dal professor Daniele Ienna.

Previsti due interventi di rilievo, entrambi in collegamento online. L’avvocato Giulio Disegni, vicepresidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI), affronterà il tema delle Leggi Razziali e del loro impatto sulla comunità ebraica italiana. Il professor Ermelindo Lungaro, nipote dell’omonimo poliziotto antifascista ucciso alle Fosse Ardeatine, porterà una testimonianza legata alla memoria familiare e alla Resistenza vissuta all’interno delle istituzioni.

«Ricordare non è un atto formale, ma un esercizio quotidiano di democrazia», sottolineano gli organizzatori, ribadendo come la memoria rappresenti uno strumento fondamentale per riaffermare i valori della Costituzione nei luoghi della comunità.

L’incontro è aperto alla cittadinanza e rivolto anche alle scuole del territorio, come occasione di approfondimento e confronto su una delle pagine più drammatiche della storia del Novecento.











