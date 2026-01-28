Sezioni
Cultura

» Spettacoli
28/01/2026 18:58:00

Gabriel Garko si è sposato, con un palermitano

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-01-2026/gabriel-garko-si-e-sposato-con-un-palermitano-450.jpg

Il segreto meglio custodito dello showbiz italiano è durato due anni. Gabriel Garko si è sposato. E il marito è un palermitano.

L’unione civile è stata celebrata in gran segreto il 2 dicembre di due anni fa, lontano dai riflettori e senza alcun annuncio pubblico. A rivelarlo è stato lo stesso attore durante l’ultima puntata di Verissimo, ospite di Silvia Toffanin. In studio, Garko ha mostrato la fede al dito e raccontato per la prima volta una scelta rimasta fino ad oggi riservata.

«Mi sono sposato un paio di anni fa – ha detto –. Ho sempre tenuto scissa la mia sfera privata da quella pubblica. Le storie vere le ho tenute per me. Ci tengo molto alla privacy e non penso che si debba raccontare tutto».

 

Chi è Giorgio, il marito palermitano

 

A svelare ulteriori dettagli è stato il settimanale Chi, che dedica la copertina alla coppia con alcune foto scattate a Roma. Nell’articolo firmato da Azzurra Della Penna emerge il profilo del marito dell’attore: si chiama Giorgio, ha 40 anni, è avvocato, palermitano di origine e con ascendenze nobiliari. Oltre alla professione legale, gestisce anche alcuni bed and breakfast in Sicilia.

I due si sarebbero conosciuti circa quattro anni fa, grazie ad amici comuni, per poi ritrovarsi e consolidare il rapporto anche attraverso i social. Accanto a Giorgio, Dario Oliviero – questo il vero nome di Gabriel Garko – avrebbe ritrovato equilibrio e serenità dopo un periodo personale non semplice.

 

Una cerimonia intima, lontana da tutto

 

Anche la scelta della data non è stata casuale. «Ci siamo sposati il 2 dicembre, vicino a Natale – ha spiegato l’attore – quando tutti sono impegnati a pensare ai regali. All’anagrafe magari nemmeno si sono resi conto della situazione».

Una cerimonia volutamente ridotta all’essenziale: «Non lo abbiamo detto alle rispettive famiglie. Eravamo in quattro, chiusi in Comune, da soli. Abbiamo comunicato tutto lo stesso giorno del matrimonio solo alle persone a cui volevamo bene».

 

Le frequenti visite in Sicilia

 

La notizia getta nuova luce anche sulle numerose presenze dell’attore in Sicilia negli ultimi anni. Garko è stato più volte fotografato a Mondello e nel centro storico di Palermo, soprattutto nei mesi estivi. Visite che oggi trovano una spiegazione precisa.

Un matrimonio lontano dai clamori, custodito con discrezione e raccontato solo quando il tempo e la serenità lo hanno permesso. Anche questa volta, Gabriel Garko ha scelto il silenzio prima delle luci della ribalta.











