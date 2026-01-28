“L’Invisibile”, il produttore Valsecchi chiarisce: «Non girato a Trapani solo perchè ..."

28/01/2026 16:38:00

Dopo le polemiche scatenate dalle dichiarazioni di Levante e Lino Guanciale sulla mancata scelta di Trapani come set della fiction L’Invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro, arriva la presa di posizione ufficiale del produttore Pietro Valsecchi, che interviene per chiarire definitivamente i motivi della decisione.

La serie, spiega Valsecchi, non è stata girata nel Trapanese né a Trapani né nei comuni limitrofi esclusivamente per ragioni logistiche ed economiche, e non per pressioni ambientali, politiche o sociali. La produzione aveva già una troupe operativa tra Roma e Palermo e lavorava con maestranze palermitane con cui collabora da anni. Uno spostamento stabile nel Trapanese avrebbe comportato un aumento significativo dei costi, difficilmente sostenibile per una produzione già molto onerosa.

Per questo motivo le riprese si sono concentrate prevalentemente a Palermo e in alcune aree della sua provincia. Solo alcune scene specifiche – come quelle ambientate tra le pale eoliche – sono state girate nel Trapanese, ma si è trattato di riprese limitate, realizzate con una troupe ridotta e per il tempo strettamente necessario, prima del rientro a Palermo.

Il chiarimento arriva dopo le parole degli attori che avevano parlato di un clima che avrebbe reso “non possibile” girare a Trapani. Una lettura che ora il produttore ridimensiona, riportando la scelta all’interno di una valutazione puramente produttiva.

«Colgo l’occasione – aggiunge Valsecchi – per salutare il sindaco, la città di Trapani e i suoi cittadini, un popolo davvero meraviglioso», sottolineando come non vi sia alcuna volontà di distanza o giudizio nei confronti del territorio.

La fiction L’Invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro, liberamente ispirata al libro di Giacomo Di Girolamo, andrà in onda il 3 e 4 febbraio in prima serata su Rai 1. Dopo le polemiche, ora resta il racconto televisivo.



