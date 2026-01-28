La fiction su Messina Denaro: "Volevamo girare a Trapani, ma ci hanno fatto capire che..."

28/01/2026 08:56:00

La provincia di Trapani è la grande assente nella serie Rai L’Invisibile, che racconta la latitanza e la cattura di Matteo Messina Denaro. Una scelta non artistica, ma, a quanto pare, imposta. A dirlo sono gli stessi protagonisti della fiction, Levante e Lino Guanciale, che presentando la serie hanno spiegato senza giri di parole che girare nel Trapanese non è stato possibile.

«Avremmo preferito girare a Trapani, dove è stato Messina Denaro – rivela Levante nell’intervista – ma ci hanno fatto capire che non era una buona idea. Come a dire: “A casa di Messina Denaro non si entra”».

La serie, in onda su Rai 1, è liberamente ispirata al libro L’Invisibile del peraltro direttore di Tp24, Giacomo Di Girolamo, e ricostruisce gli ultimi anni della caccia al boss di Castelvetrano attraverso il punto di vista investigativo e umano dei protagonisti. Eppure, le scene più simboliche non sono state girate nei luoghi reali, ma spostate in provincia di Palermo.

Lino Guanciale conferma il clima che ha accompagnato la produzione: «Si percepisce sempre che accanto a te potrebbe esserci la persona sbagliata e non te ne accorgi. È una sensazione terribile». Parole che restituiscono l’idea di una terra ancora segnata da ombre, reticenze e timori non dichiarati.

La decisione di non girare a Trapani non nasce dunque da esigenze di sceneggiatura o logistiche, secondo queste dichiarazioni, ma da una precauzione implicita, quasi una forma di autocensura territoriale: la storia di Messina Denaro può essere raccontata, ma non nei luoghi dove è realmente avvenuta.

La miniserie L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro – in programma in prima serata il 3 e 4 febbraio su Rai Uno – è diretta da Michele Soavi.



