Cultura

» Spettacoli
28/01/2026 09:10:00

“Lo Scambio” al Teatro Sollima di Marsala: un dramma sulla memoria e le scelte umane

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-01-2026/lo-scambio-al-teatro-sollima-di-marsala-un-dramma-sulla-memoria-e-le-scelte-umane-450.jpg

Lunedì 2 febbraio 2026, alle 18:30, il Teatro Sollima di Marsala ospiterà lo spettacolo teatrale “Lo Scambio”, con la regia di Plinio Milazzo e il testo di Antonello Capodici. L’evento rientra nella rassegna teatrale ‘popolare’, diretta artisticamente dai fratelli Katia e Giuseppe Oddo della Oddo Management e prodotta dall'Associazione “Si Può Fare”.

Un’opera che stimola la riflessione

Protagonisti dello spettacolo sono Eduardo Saitta, Francesca Agate e Rosario Marco Amato, che daranno vita a una rappresentazione teatrale intensa e coinvolgente. La trama affronta tematiche delicate come la memoria, la coscienza individuale e le scelte dell’uomo, invitando lo spettatore a riflettere su valori fondamentali quali dignità, responsabilità e libertà. Lo spettacolo si propone di stimolare una riflessione profonda su come le scelte individuali influenzino la nostra percezione di noi stessi e delle relazioni con gli altri.

La rassegna ‘popolare’: teatro come strumento di crescita sociale

La rassegna teatrale ‘popolare’ ha l’obiettivo di valorizzare il teatro come strumento di crescita sociale e di confronto. Il ciclo di spettacoli, che gode di un buon seguito, promuove il teatro come spazio di partecipazione attiva e dialogo tra pubblico e artisti. "Lo Scambio" è un esempio perfetto di come il teatro possa essere un veicolo di riflessione e sensibilizzazione sui temi più rilevanti della società contemporanea.

Biglietti e informazioni

I biglietti per lo spettacolo sono acquistabili online tramite www.liveticket.it. Per ulteriori dettagli e per l'acquisto dei biglietti, è possibile contattare i numeri 388 566 2176 e 342 033 0263 (solo WhatsApp), oppure inviare un'email a biglietteriaoddo@libero.it











