Cittadinanza

» Strade e traffico
28/01/2026 08:51:00

Castelvetrano, Codici segnala criticità sulla viabilità e chiede più controlli sulla sosta

Le associazioni CODICI – Centro per i Diritti del Cittadino e CODICI Ambiente hanno inviato una segnalazione al sindaco di Castelvetrano, al presidente del Consiglio comunale, all’assessore alla Viabilità e al comandante della Polizia municipale per chiedere un intervento sulla gestione della viabilità urbana.

 

Secondo quanto segnalato, in diverse zone della città sarebbero frequenti episodi di sosta irregolare, soprattutto in prossimità di incroci, curve e restringimenti di carreggiata, con conseguenti rallentamenti, difficoltà di manovra e rischi per la sicurezza stradale, anche per i mezzi di soccorso.

CODICI evidenzia inoltre effetti negativi sull’ambiente e sulla qualità della vita dei residenti, legati all’aumento dell’inquinamento prodotto dalla congestione del traffico, e segnala la presenza di veicoli presumibilmente abbandonati o privi di assicurazione, che incidono anche sul decoro urbano.

 

Le associazioni chiedono l’intensificazione dei controlli della Polizia municipale, l’adozione di misure per disciplinare la circolazione e la verifica dei veicoli irregolari, sottolineando che l’obiettivo non è sanzionatorio ma legato alla sicurezza, alla legalità e alla vivibilità della città.











