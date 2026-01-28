Due sedie, un tufo, un nastro bianco e rosso: i cartelli stradali "creativi" a Marsala

28/01/2026 12:25:00

Due sedie piazzate in strada. Su una, appoggiato sopra, un blocco di tufo; entrambe legate con il classico nastro bianco e rosso da segnaletica stradale. Il messaggio è chiaro, o almeno dovrebbe esserlo: divieto di sosta momentaneo, fai-da-te.

Dall’altro lato della strada – siamo in via On. De Vita, a Marsala -, un nastro rosso legato a un furgone e a un bidone dell’immondizia a “vietare” la sosta alle auto. Un quadro che completa la scena, ma che poco ha a che fare con le regole.

Perché non è così che dovrebbe funzionare: se ci sono lavori da eseguire e la strada non è temporaneamente utilizzabile per la sosta, servono segnalazioni regolari e autorizzate, non soluzioni improvvisate. Anche perché, in quel punto, non si vedono lavori in corso e gli automobilisti non sono tenuti a rispettare cartelli o segnali di fortuna messi lì senza alcun valore ufficiale.

Siamo nel 2026, ma a Marsala capita ancora di imbattersi in divieti “creativi”, più frutto dell’arrangiarsi che del rispetto delle regole. Un dettaglio? Forse. Più che una strada urbana, sembra un set sospeso tra improvvisazione e abitudini difficili da archiviare.



