Calcio Promozione: Raffaele Palazzo si riprende il Mazara per una nuova sfida

29/01/2026 10:56:00

C’è un filo invisibile che lega certi uomini a certe maglie, un legame che il tempo non può sfilacciare e che le categorie non possono sminuire. Quel filo, oggi, ha riportato a casa Raffaele Palazzo. In un’atmosfera carica di attesa e di quel calore che solo il pubblico gialloblù sa sprigionare, l’USD Mazara ha ufficializzato l’inizio di un nuovo capitolo per tentare di raddrizzare una stagione fin qui zoppicante. La presentazione, avvenuta alla presenza del Presidente Asaro, del dirigente Peppe Venezia e di una rappresentanza della tifoseria organizzata, non è stata una semplice conferenza stampa, ma un patto di rinascita. Vedere Palazzo di nuovo tra i colori che lo hanno visto protagonista sul campo è un colpo al cuore per chiunque abbia il sangue gialloblù nelle vene. Per lui non è un debutto, ma un ritorno a casa. La notizia più significativa è la scelta della società di puntare su una figura carismatica a 360 gradi: Palazzo assumerà infatti la doppia veste di allenatore/calciatore. Una decisione figlia della sua enorme esperienza nei campionati dilettantistici, dove la leadership si esercita sia con la lavagna tattica che con i tacchetti nel fango.

"Sento il peso e l’onore di questo ruolo," ha dichiarato Palazzo davanti ai taccuini. "Il Mazara non merita questa classifica. Metterò la mia esperienza al servizio dei ragazzi, in campo e fuori, per uscire dalle sabbie mobili in cui ci troviamo. Dobbiamo tutti pedalare per lo stesso obiettivo, la salvezza oggi ed un programma di rilancio per domani". Attualmente il Mazara naviga a soli quattro punti dalla zona Play Out, una posizione che stride con il blasone della città. Palazzo è stato chiaro: "niente voli pindarici, solo lavoro e sudore". Il neo-tecnico ha chiesto un armistizio d'amore a tutto l'ambiente. Ai tifosi ha chiesto di essere il dodicesimo uomo in campo ed alla stampa ha chiesto equilibrio e sostegno, invitando tutti a "remare dalla stessa parte" per il bene del sodalizio. L'obiettivo immediato è la salvezza tranquilla in questo Girone A di Promozione, ma lo sguardo è già rivolto al futuro. Se questa stagione serve a gettare le fondamenta, la prossima dovrà essere quella della risalita definitiva. Mazara ha fame di calcio "che conta", e il ritorno di un uomo che conosce ogni centimetro di questo verde sintetico è il primo passo per tornare a sognare in grande.



