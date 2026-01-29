Sezioni
Sport

» Calcio
29/01/2026 22:23:00

Il Trapani prende un attaccante brasiliano

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-01-2026/il-trapani-prende-un-attaccante-brasiliano-450.jpg

Un brasiliano al Trapani. E' Ryder Matos, esterno offensivo di 32 anni arrivato a titolo definitivo dal Perugia. E' l'ultimo acquisto dei granata che preparano il prossimo impegno di campionato contro l'Altamura, in programma domenica in casa.

Matos quest'anno ha disputato 14 partite gli gli umbri nel campionato di serie C ed ha realizzato una rete. Cresciuto nel settore settore giovanile dell’Ec Vitória, Matos in Italia ha indossato in precedenza la maglia della Fiorentina, del Bahia, del Cordoba e poi anora, del Palmeiras, quindi, nuovamente in Italia ha militato nel Carpi, nell'Udinese, nel Verona, negli svizzeri del Lucerna e, ancora in Italia, nell'Empoli.

E' un attaccante di grande esperienza che ha collezionato 88 presenze in serie A, 101 in B e 71 in serie C.

Il calciatore è già a disposizione dell'allenatore Salvatore Aronica e potrebbe esordire già nel prossimo impegno contro l'Altamura, partita importante per i granata che, a seguito dell'ultima penalizzazione, sono finiti fuori dalla zona play-off e che sperano di poter riacciuffare il decimo posto, l'ultimo utile per accedere agli spareggi promozione



