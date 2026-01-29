Sezioni
Cronaca
29/01/2026 11:41:00

Mareggiata a Marausa: viale Mothia invaso da acqua e detriti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-01-2026/mareggiata-a-marausa-viale-mothia-invaso-da-acqua-e-detriti-450.jpg

Ancora disagi nel territorio trapanese a causa del maltempo che, tra la notte e le prime ore del mattino, ha portato forti raffiche di vento e intense mareggiate. Ecco le immagini che arrivano da Marausa, dove il mare ha invaso la carreggiata creando una situazione di serio pericolo.

 

Una violenta mareggiata ha interessato viale Mothia, sommergendo la strada con onde alte, acqua e detriti. La sede stradale è impraticabile e rischiosa sia per i veicoli che per i pedoni, rendendo necessario un intervento immediato.

 

 

 

L’Amministrazione comunale di Misiliscemi, attraverso la Protezione Civile municipale, ha attivato un pronto intervento per la messa in sicurezza dell’area: delimitate le zone a rischio e avviate le operazioni di rimozione dei detriti accumulati sulla carreggiata.

 

Resta alta l’attenzione e l’invito alla massima prudenza per residenti e automobilisti, in attesa che le condizioni meteo migliorino definitivamente.

 

Qui l'articolo sulla situazione del maltempo nel trapanese.

 

 











