Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
29/01/2026 08:52:00

Maltempo e caos a Marsala: mareggiate, strade allagate e disagi sul litorale nord

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-01-2026/1769673637-0-maltempo-e-caos-a-marsala-mareggiate-strade-allagate-e-disagi-sul-litorale-nord.jpg

Una mattinata di maltempo e caos quella di oggi a Marsala, colpita da un forte vento di maestrale che soffia dalla notte e che ha provocato mareggiate violente, allagamenti e danni soprattutto lungo il litorale nord della città.

Le zone più colpite sono Contrada Spagnola e l’area dello Stagnone, dove il mare ha invaso le strade fin dalle prime ore del mattino. L’acqua ha trascinato detriti, alghe e materiale vario, rendendo impraticabili diversi tratti viari. Barche e pontili risultano danneggiati e alcune imbarcazioni sono state spinte fino sulla pista ciclabile, completamente sommersa.

 

A partire dalle 7 del mattino, senza alcuna allerta preventiva alla popolazione della periferia nord, molti automobilisti si sono trovati improvvisamente in seria difficoltà, con strade allagate e passaggi interrotti.

 

Il maltempo ha colpito anche altre zone della città. A Salinella e Sappusi si segnalano ulteriori disagi, con la caduta di un palo sulla carreggiata

 

Proprio a Sappusi, il forte vento ha indotto i responsabili dell’asilo nido a disporre la chiusura cautelativa della struttura scolastica nella mattinata di oggi. Il provvedimento è stato adottato per il rischio di crollo di pannelli solari installati sull’edificio. Sul posto sono intervenuti tecnici e operai comunali per mettere in sicurezza l’impianto energetico.

 

Situazione critica anche a Marausa

 

I danni della mareggiata non si limitano al territorio marsalese. A Marausa, nel comune di Misiliscemi, la situazione è particolarmente critica: alcuni residenti risultano bloccati in casa, circondati da detriti e accumuli di alghe che rendono impossibile il passaggio.

 

La strada lido di Marausa, lungo il litorale di viale Mothia, è impraticabile. Il manto stradale è invaso da materiale portato dal mare e al momento non è percorribile. Ai cittadini viene raccomandata la massima prudenza e di evitare gli spostamenti non strettamente necessari.

 

 

 

Nel frattempo, l’Amministrazione comunale di Marsala ha invitato la cittadinanza a prestare attenzione e muoversi con prudenza, considerato il persistere del forte vento che continua a creare situazioni di rischio su strade, edifici e litorale.

 

Il quadro resta in evoluzione, mentre si attendono interventi di pulizia e ripristino nelle aree colpite. Ancora una volta, il maltempo mette in evidenza la fragilità del litorale e la necessità di misure preventive più efficaci a tutela dei residenti e della viabilità.











Native | 22/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768896256-0-cure-senza-spostarsi-servizi-sanitari-alcamesi-un-presidio-per-il-territorio.jpg

Cure senza spostarsi: Servizi Sanitari Alcamesi, un presidio per il...

Native | 21/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-01-2026/1769008713-0-8-strategie-di-sicurezza-informatica-per-salvaguardare-gli-investimenti-online-nel-2026.jpg

Otto strategie di sicurezza informatica per salvaguardare gli investimenti...

Native | 20/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768918217-0-pasticceria-vivona-a-marsala-una-storia-che-passa-dalla-cassata.png

Pasticceria Vivona, a Marsala una storia che passa dalla cassata