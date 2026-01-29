Maltempo e caos a Marsala: mareggiate, strade allagate e disagi sul litorale nord
Una mattinata di maltempo e caos quella di oggi a Marsala, colpita da un forte vento di maestrale che soffia dalla notte e che ha provocato mareggiate violente, allagamenti e danni soprattutto lungo il litorale nord della città.
Le zone più colpite sono Contrada Spagnola e l’area dello Stagnone, dove il mare ha invaso le strade fin dalle prime ore del mattino. L’acqua ha trascinato detriti, alghe e materiale vario, rendendo impraticabili diversi tratti viari. Barche e pontili risultano danneggiati e alcune imbarcazioni sono state spinte fino sulla pista ciclabile, completamente sommersa.
A partire dalle 7 del mattino, senza alcuna allerta preventiva alla popolazione della periferia nord, molti automobilisti si sono trovati improvvisamente in seria difficoltà, con strade allagate e passaggi interrotti.
Il maltempo ha colpito anche altre zone della città. A Salinella e Sappusi si segnalano ulteriori disagi, con la caduta di un palo sulla carreggiata.
Proprio a Sappusi, il forte vento ha indotto i responsabili dell’asilo nido a disporre la chiusura cautelativa della struttura scolastica nella mattinata di oggi. Il provvedimento è stato adottato per il rischio di crollo di pannelli solari installati sull’edificio. Sul posto sono intervenuti tecnici e operai comunali per mettere in sicurezza l’impianto energetico.
Situazione critica anche a Marausa
I danni della mareggiata non si limitano al territorio marsalese. A Marausa, nel comune di Misiliscemi, la situazione è particolarmente critica: alcuni residenti risultano bloccati in casa, circondati da detriti e accumuli di alghe che rendono impossibile il passaggio.
La strada lido di Marausa, lungo il litorale di viale Mothia, è impraticabile. Il manto stradale è invaso da materiale portato dal mare e al momento non è percorribile. Ai cittadini viene raccomandata la massima prudenza e di evitare gli spostamenti non strettamente necessari.
Nel frattempo, l’Amministrazione comunale di Marsala ha invitato la cittadinanza a prestare attenzione e muoversi con prudenza, considerato il persistere del forte vento che continua a creare situazioni di rischio su strade, edifici e litorale.
Il quadro resta in evoluzione, mentre si attendono interventi di pulizia e ripristino nelle aree colpite. Ancora una volta, il maltempo mette in evidenza la fragilità del litorale e la necessità di misure preventive più efficaci a tutela dei residenti e della viabilità.
