Maltempo nel Trapanese, nuovi disagi: asilo chiuso, barche affondate e strade allagate
Il forte vento che dalla notte sferza la provincia di Trapani continua a causare danni e disagi in diversi Comuni. La situazione resta critica soprattutto lungo le aree costiere, dove mare e raffiche stanno mettendo a dura prova infrastrutture e viabilità.
Marsala: barche affondate e litoranea allagata
A Marsala il vento ha provocato nuovi problemi alla Spagnola. Alcune barche ormeggiate sono affondate, mentre la litoranea risulta allagata e coperta di detriti, in particolare nel tratto del lungomare Spagnola nei pressi della Lega Navale. La carreggiata è resa pericolosa dalla presenza di alghe e materiali trascinati dal mare.
Resta chiuso in via precauzionale l’asilo nido di Sappusi, decisione assunta per il rischio di crollo dei pannelli solari installati sulla struttura. Sul posto sono intervenuti tecnici e operai comunali per mettere in sicurezza l’impianto. L’Amministrazione comunale invita i cittadini a prestare attenzione e muoversi con prudenza, visto il persistere del vento forte.
Santa Ninfa: chiusi cimitero, villa e centro sportivo
A Santa Ninfa il Comune ha disposto, per l’intera giornata di oggi, la chiusura del Cimitero comunale, della Villa comunale e del Centro Polisportivo “Prof. Alagna”. Il provvedimento è legato alle forti raffiche di vento e al rischio per la sicurezza. L’invito è a evitare la sosta e il transito vicino ad alberi, impalcature e strutture potenzialmente pericolose.
Erice: SP20 invasa da alghe e detriti
Disagi anche a Erice, lungo la SP20, la strada che collega Pizzolungo a Trapani. Le alghe e i detriti portati dal mare hanno reso il tratto quasi impraticabile. Solo il tempestivo intervento degli enti di Protezione civile e dei Vigili del Fuoco ha permesso di ripristinare parzialmente la viabilità.
Sulla vicenda è intervenuto il consigliere Maltese, che ricorda come già nel 2021 fossero stati annunciati 230 mila euro regionali per la messa in sicurezza del tratto. «Il problema non è stato risolto – denuncia – l’erosione è stata tamponata, ma la strada resta pericolosa durante le mareggiate». Annunciata la presentazione di un’interrogazione urgente alla sindaca di Erice.
