Meteo Sicilia. Ancora vento, pioggia e rischio mareggiate

30/01/2026 09:08:00

Giornata ancora instabile in Sicilia. La Protezione Civile Regionale ha diffuso il bollettino meteo valido per oggi, venerdì 30 gennaio 2026, disponendo allerta gialla sui settori settentrionali dell’Isola. Per il resto del territorio regionale resta invece in vigore l’allerta verde.

Cielo nuvoloso e piogge diffuse

Nel corso della giornata il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso su tutta la Sicilia. A partire dalla mattinata sono previste precipitazioni deboli o moderate, localmente anche intense e a carattere di rovescio, inizialmente sulla Sicilia occidentale e meridionale.

Nel pomeriggio i fenomeni tenderanno a estendersi anche alle altre zone dell’Isola, coinvolgendo progressivamente i restanti settori. In serata è atteso un graduale miglioramento, con attenuazione delle piogge.

Temperature e venti

Le temperature saranno in lieve aumento, senza variazioni rilevanti rispetto ai valori stagionali.

A fare la differenza saranno soprattutto i venti, che soffieranno moderati o sostenuti dai quadranti nord-occidentali (Maestrale). Sono previste raffiche fino a burrasca o burrasca forte, in particolare sui rilievi e lungo le coste occidentali e meridionali.

Mari agitati

Il Mar Ionio si presenterà poco mosso, mentre gli altri bacini saranno molto mossi o localmente agitati, con condizioni più critiche lungo i litorali esposti.

Sguardo al weekend

Secondo le previsioni, una nuova depressione di origine nord-atlantica interesserà il Mediterraneo a partire da venerdì sera e nel corso del weekend, riportando condizioni di maltempo e venti forti, con il rischio di mareggiate sulle coste meridionali dell’Isola.

Il meteo a Trapani

A Trapani la giornata si apre con cieli molto nuvolosi e deboli piogge, con accumuli stimati intorno ai 7 millimetri. Nel corso delle ore è prevista una graduale attenuazione della nuvolosità, fino a cieli poco nuvolosi in serata.

Le temperature oscilleranno tra una minima di 14 gradi e una massima di 15 gradi, con zero termico attorno ai 1.995 metri. I venti saranno tesi o forti da Ovest-Sudovest al mattino e da Ovest nel pomeriggio. Mare molto mosso. L’allerta riguarda principalmente il vento.



