Marsala: cornicione pericolante in via Sibilla. Sul posto i Vigili del Fuoco

29/01/2026 10:19:00

Non si fermano i disagi e i pericoli a Marsala a causa delle forti raffiche di vento che da ore stanno sferzando la città. Il maltempo sta provocando mareggiate intense, con ripercussioni sulla circolazione stradale e allagamenti lungo il litorale, soprattutto nei tratti più esposti.

I Vigili del Fuoco, e anche i Vigili Urbani, si trovano in questo momento in via Sibilla per mettere in sicurezza un’area nei pressi di un palazzo dove è stata segnalata la presenza di una cornice pericolante.

Le raffiche continuano a creare condizioni di pericolo, sia per chi si sposta in auto sia per chi si trova in prossimità della costa, dove il mare agitato ha causato accumuli d’acqua e difficoltà alla viabilità.

La raccomandazione è quella di limitare gli spostamenti non necessari e prestare la massima attenzione, soprattutto nelle aree più esposte e vicino ad alberi o pali dell'illuminazione.

Qui potete leggere l’articolo con l’approfondimento sulla situazione a Marsala e non solo.



