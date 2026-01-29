Marsala: cornicione pericolante in via Sibilla. Sul posto i Vigili del Fuoco
Non si fermano i disagi e i pericoli a Marsala a causa delle forti raffiche di vento che da ore stanno sferzando la città. Il maltempo sta provocando mareggiate intense, con ripercussioni sulla circolazione stradale e allagamenti lungo il litorale, soprattutto nei tratti più esposti.
I Vigili del Fuoco, e anche i Vigili Urbani, si trovano in questo momento in via Sibilla per mettere in sicurezza un’area nei pressi di un palazzo dove è stata segnalata la presenza di una cornice pericolante.
Le raffiche continuano a creare condizioni di pericolo, sia per chi si sposta in auto sia per chi si trova in prossimità della costa, dove il mare agitato ha causato accumuli d’acqua e difficoltà alla viabilità.
La raccomandazione è quella di limitare gli spostamenti non necessari e prestare la massima attenzione, soprattutto nelle aree più esposte e vicino ad alberi o pali dell'illuminazione.
Qui potete leggere l’articolo con l’approfondimento sulla situazione a Marsala e non solo.
