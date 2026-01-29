Segesta, il 1° febbraio ingresso gratuito e laboratorio per bambini al Parco archeologico
Domenica 1 febbraio, prima domenica del mese, il Parco archeologico di Segesta apre con ingresso gratuito. Una giornata nella natura e tra le rovine, con un’attività pensata per i più piccoli.
Un laboratorio per “artigiani dell’antichità”
Alle 11 prende il via Medusa Lab: occhio a chi guarda, laboratorio creativo curato dagli operatori didattici di CoopCulture. I bambini lavoreranno con l’argilla per realizzare un gorgoneion, l’amuleto ispirato alla Medusa che decorava templi ed edifici sacri.
Cosa si fa
Si modella l’argilla, si intrecciano i serpenti della chioma, si dà forma a uno sguardo magnetico. Alla fine, ogni partecipante porterà a casa il proprio amuleto, frutto di un’esperienza tra mito e manualità.
Informazioni utili
Quando: domenica 1 febbraio, ore 11 Dove:Parco archeologico di Segesta Ingresso:gratuito (prima domenica del mese) Info e prenotazioni:www.coopculture.it
