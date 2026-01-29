Sezioni
Cultura
29/01/2026 16:51:00

Segesta, il 1° febbraio ingresso gratuito e laboratorio per bambini al Parco archeologico

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-01-2026/1769702139-0-segesta-il-1-febbraio-ingresso-gratuito-e-laboratorio-per-bambini-al-parco-archeologico.jpg

Domenica 1 febbraio, prima domenica del mese, il Parco archeologico di Segesta apre con ingresso gratuito. Una giornata nella natura e tra le rovine, con un’attività pensata per i più piccoli.

Un laboratorio per “artigiani dell’antichità”

Alle 11 prende il via Medusa Lab: occhio a chi guarda, laboratorio creativo curato dagli operatori didattici di CoopCulture. I bambini lavoreranno con l’argilla per realizzare un gorgoneion, l’amuleto ispirato alla Medusa che decorava templi ed edifici sacri.

Cosa si fa

Si modella l’argilla, si intrecciano i serpenti della chioma, si dà forma a uno sguardo magnetico. Alla fine, ogni partecipante porterà a casa il proprio amuleto, frutto di un’esperienza tra mito e manualità.

Informazioni utili

Quando: domenica 1 febbraio, ore 11
Dove: Parco archeologico di Segesta
Ingresso: gratuito (prima domenica del mese)
Info e prenotazioni: www.coopculture.it



