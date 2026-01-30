Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
30/01/2026 15:19:00

Domenica 1 febbraio musei gratis a Palermo e Monreale: visite e laboratori per famiglie

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-01-2026/1769782965-0-domenica-1-febbraio-musei-gratis-a-palermo-e-monreale-visite-e-laboratori-per-famiglie.jpg

Domenica 1 febbraio, prima domenica del mese, ingresso gratuito nei luoghi della cultura in Sicilia. A Palermo e Monreale aprono senza biglietto tre siti simbolo: il Museo archeologico Salinas, il Museo d’arte contemporanea RISO e il Chiostro benedettino di Monreale. Per l’occasione CoopCulture propone visite guidate, focus tematici, laboratori e archeogame, con attività pensate anche per i più piccoli.

Museo Salinas: dalla storia del Mediterraneo ai giochi archeologici

Al Museo Salinas sono previste due visite didattiche, alle 10 e alle 11.30, con il percorso “Alla scoperta del Museo Salinas”. Un itinerario tra opere e reperti dei principali siti archeologici siciliani, con un focus sul dialogo interculturale e sul ritorno in Grecia di un frammento del Partenone conservato nella collezione.

Nel pomeriggio, alle 16, spazio ai bambini tra i 5 e i 10 anni con un ArcheoGame pensato per le famiglie: una visita-gioco tra rime, indovinelli e miti, alla scoperta delle metope di Selinunte e delle divinità del Pantheon greco.

Museo RISO: sessant’anni di arte contemporanea

Al Museo d’Arte Contemporanea RISO, alle 11, è in programma una visita didattica che attraversa oltre sessant’anni di arte contemporanea, tra artisti siciliani, italiani e internazionali. Il percorso si concentra sui Percorsi di Memoria, un racconto visivo che intreccia i temi della vita, della morte e del corpo, tra memoria individuale e collettiva, includendo anche recenti acquisizioni.

Chiostro dei Benedettini di Monreale: capitelli, giardini e simboli

A Monreale, al Chiostro dei Benedettini, sono previste visite didattiche alle 11 e alle 12. Il percorso racconta ciò che resta dell’antico complesso monastico legato alla cattedrale di Guglielmo II: scene bibliche, bestiari medievali, il ciclo delle stagioni scolpito nei capitelli, il giardino simbolico e il chiostrino con la fontana.

Informazioni utili

Quando: domenica 1 febbraio
Ingresso: gratuito (prima domenica del mese)
Attività: visite guidate, laboratori, archeogame
Info e prenotazioni: www.coopculture.it









Native | 29/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-01-2026/1769682684-0-regali-per-bambini-come-scegliere-un-giocattolo-che-duri-nel-tempo.jpg

Regali per bambini: come scegliere un giocattolo che duri nel tempo

Native | 22/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768896256-0-cure-senza-spostarsi-servizi-sanitari-alcamesi-un-presidio-per-il-territorio.jpg

Cure senza spostarsi: Servizi Sanitari Alcamesi, un presidio per il...

Native | 21/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-01-2026/1769008713-0-8-strategie-di-sicurezza-informatica-per-salvaguardare-gli-investimenti-online-nel-2026.jpg

Otto strategie di sicurezza informatica per salvaguardare gli investimenti...