Domenica 1 febbraio musei gratis a Palermo e Monreale: visite e laboratori per famiglie

30/01/2026 15:19:00

Domenica 1 febbraio, prima domenica del mese, ingresso gratuito nei luoghi della cultura in Sicilia. A Palermo e Monreale aprono senza biglietto tre siti simbolo: il Museo archeologico Salinas, il Museo d’arte contemporanea RISO e il Chiostro benedettino di Monreale. Per l’occasione CoopCulture propone visite guidate, focus tematici, laboratori e archeogame, con attività pensate anche per i più piccoli.

Museo Salinas: dalla storia del Mediterraneo ai giochi archeologici

Al Museo Salinas sono previste due visite didattiche, alle 10 e alle 11.30, con il percorso “Alla scoperta del Museo Salinas”. Un itinerario tra opere e reperti dei principali siti archeologici siciliani, con un focus sul dialogo interculturale e sul ritorno in Grecia di un frammento del Partenone conservato nella collezione.

Nel pomeriggio, alle 16, spazio ai bambini tra i 5 e i 10 anni con un ArcheoGame pensato per le famiglie: una visita-gioco tra rime, indovinelli e miti, alla scoperta delle metope di Selinunte e delle divinità del Pantheon greco.

Museo RISO: sessant’anni di arte contemporanea

Al Museo d’Arte Contemporanea RISO, alle 11, è in programma una visita didattica che attraversa oltre sessant’anni di arte contemporanea, tra artisti siciliani, italiani e internazionali. Il percorso si concentra sui Percorsi di Memoria, un racconto visivo che intreccia i temi della vita, della morte e del corpo, tra memoria individuale e collettiva, includendo anche recenti acquisizioni.

Chiostro dei Benedettini di Monreale: capitelli, giardini e simboli

A Monreale, al Chiostro dei Benedettini, sono previste visite didattiche alle 11 e alle 12. Il percorso racconta ciò che resta dell’antico complesso monastico legato alla cattedrale di Guglielmo II: scene bibliche, bestiari medievali, il ciclo delle stagioni scolpito nei capitelli, il giardino simbolico e il chiostrino con la fontana.

Informazioni utili

Quando: domenica 1 febbraio

Ingresso: gratuito (prima domenica del mese)

Attività: visite guidate, laboratori, archeogame

Info e prenotazioni: www.coopculture.it



