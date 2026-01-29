Strada provinciale Pizzolungo–Trapani, il Comune di Erice replica: "Nessun ritardo"

29/01/2026 12:42:00

Nessun ritardo e lavori pronti a partire entro febbraio sulla Strada provinciale 20 Pizzolungo–Trapani. Il Comune di Erice interviene per chiarire quanto diffuso oggi dal consigliere comunale Vincenzo Maltese, definendo «fuorvianti» le accuse sui presunti ritardi negli interventi.

L'’amministrazione precisa innanzitutto che la SP20 è una strada provinciale, la cui proprietà e competenza spettano al Libero Consorzio Comunale di Trapani. Nonostante ciò, viene sottolineato come il Comune di Erice non sia mai rimasto inattivo, collaborando costantemente per garantire la sicurezza del tratto viario, noto da anni per le sue criticità.

Nel dettaglio, le risorse regionali pari a 230 mila euro, ottenute dal Comune nel 2021 tramite l’Assessorato regionale al Territorio e Ambiente, sono state decretate dalla Regione soltanto il 15 ottobre 2025, con il D.D.G. n. 1467. Successivamente, il progetto esecutivo è stato approvato in linea amministrativa con delibera di giunta comunale n. 275 del 12 dicembre 2025, mentre l’affidamento dei lavori è avvenuto con determina dirigenziale del 23 dicembre 2025 n. 2172.

Una volta firmato il contratto con la ditta aggiudicataria, i lavori potranno partire, presumibilmente entro il mese di febbraio. «Non mi pare – viene evidenziato nella replica – di riscontrare i gravi ritardi lamentati dal consigliere Maltese», con l’invito a informarsi preventivamente presso gli uffici competenti prima di diffondere ricostruzioni giudicate inesatte.

L’ amministrazione ringrazia l’ufficio comunale di Protezione civile, i volontari e i Vigili del fuoco per il tempestivo intervento di questa mattina, che, nonostante le condizioni meteo avverse, ha evitato disagi maggiori e garantito la percorribilità della strada.



