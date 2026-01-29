Altro che sovranismo. Il silenzio del Governo sull'ICE a Milano-Cortina

29/01/2026 17:12:00

Il 6 febbraio avranno inizio le olimpiadi invernali Milano-Cortina. Le delegazioni dei paesi partecipanti saranno accompagnate per proteggerle da loro agenti di sicurezza.

Sta suscitando proteste vibranti -perifrasi- la presenza al seguito degli USA della famigerata ICE,United States Immigration and Customs Enforcement, del del Dipartimento della sicurezza interna, responsabile del controllo della sicurezza delle dogane e dell'immigrazione, e già la loro competenza fa storcere il naso. Inoltre poliziotti dell'organizzazione, che agiscono con il volto coperto e godono dell'immunità totale, hanno ucciso a Minneapolis due persone, che sono apparse delle esucuzioni. Sull'arrivo dell'ICE il ministro degli Interni Matteo Piantedosi ha commentato "non vedo quale sarebbe il problema", ma che al momento non gli risultava. A stretto giro di posta è stato sconfessato dal presidente della regione Lombardia ,che ha confermato la sua presenza. Successivamente Piantedosi ha comunicato " Non si vedranno mai" agenti Ice in giro per le strade in Italia come a Minneapolis e "chi sostiene questa ipotesi spaccia una fake news e lo fa per incompetenza o malafede", aggiungendo "si è scatenata una tempesta in un bicchiere d'acqua''. L'ambasciatore degli USA ha poi riferito che uomini dell'Homeland security investigation, articolazione dell'ICE, verranno impiegati in una sala operativa allestita presso il consolato di Milano.Il governo della Repubblica italiana più sovranista di sempre, che ha manifestato più volte al limite dell'amore assoluto la stima per Donald Trump, poteva effettuare moral suasion per evitare la partecipazione dell'ICE che comunque decido gli Stati Uniti, con la presidente del Consiglio dei ministri, anch'essa 'amata' dal tycoon, ma non l'ha fatto. Delle due l'una, condividono l'operato dell'agenzia, o per schivare il diniego di Trump. D'altra il presidente USA aveva già espresso la sua idea, anche sull'Italia, per l'impiego in Afghanistan dei militari: " I soldati dei Paesi alleati erano rimasti nelle retrovie", dimenticando le 19 vittime di Nassiriya e la altre 39 cadute nel paese. Ma questo è l'esecutivo, sovranista, che ha rimandato in Italia il torturatore Almasri per una fantomatica sicurezza nazionale, e non batte ciglia a collaborare ,riducendo il decantato nazionalismo, con un corpo ha che dimostrato disprezzo per le vite umane.

Vittorio Alfieri




