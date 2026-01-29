Trapani: all'Istituto "Ciaccio Montalto" un uncontro per formare cittadini consapevoli

29/01/2026 02:00:00

Educare al valore del “prendersi cura” per formare cittadini responsabili e consapevoli. È stato questo l’obiettivo dell’incontro formativo dedicato all’impegno sociale promosso dall’Istituto Comprensivo “Gian Giacomo Ciaccio Montalto” di Trapani, che si è svolto ieri, 28 gennaio 2026.

L’iniziativa è nata dalla sinergia tra la scuola, il Kiwanis Club Trapani e l’AGESCI – Gruppo Scout Trapani 6, coinvolgendo attivamente gli alunni delle classi prime e quinte dell’istituto. Un momento di crescita educativa volto a rafforzare nei più giovani i valori della partecipazione, della responsabilità e della solidarietà, aiutandoli a comprendere come il contributo di ciascuno sia fondamentale per il benessere dell’intera comunità.

Cuore della mattinata è stata la scoperta del mondo dello scoutismo, presentato non solo attraverso parole e testimonianze, ma soprattutto mediante l’esperienza diretta. Gli studenti hanno preso parte a un gioco itinerante organizzato dagli scout, pensato per far vivere in modo concreto i principi del servizio, del rispetto delle regole e dell’attenzione al bene comune. Un’attività pratica che ha permesso ai ragazzi di sperimentare dinamiche di cooperazione, condivisione e lavoro di squadra.

«L’iniziativa – ha dichiarato la dirigente scolastica, Anna Maria Sacco – si inserisce nel percorso formativo d’eccellenza dell’Istituto Ciaccio Montalto, volto a integrare l’apprendimento didattico con l’educazione alla cittadinanza attiva. Attraverso testimonianze, attività pratiche e momenti di dialogo, la scuola si conferma un luogo privilegiato per seminare il valore dell’impegno sociale come scelta quotidiana, gettando le basi per una società più giusta e solidale».

Un’esperienza che ha rafforzato il ruolo della scuola come presidio educativo e civico, capace di aprirsi al territorio e di costruire, insieme alle associazioni, percorsi concreti di formazione alla cittadinanza.



