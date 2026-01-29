Sezioni
Cultura

» Spettacoli
29/01/2026 15:53:00

Marsala, in scena “Camicette Bianche”: il musical sulla tragedia della Triangle Factory

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-01-2026/marsala-in-scena-camicette-bianche-il-musical-sulla-tragedia-della-triangle-factory-450.jpg

Sono in vendita i biglietti per “Camicette Bianche – Il Musical”, lo spettacolo che farà tappa al Teatro Impero di Marsala il 6 marzo 2026. Un’opera intensa e corale, scritta, diretta e musicata da Marco Savatteri, che porta in scena una pagina drammatica della storia dell’emigrazione italiana, trasformandola in racconto teatrale e civile.

Lo spettacolo è organizzato da HE Eventi, realtà culturale legata all’Handball Erice, impegnata nella promozione di progetti artistici ad alto valore sociale. Non una semplice tournée, ma una scelta precisa: portare anche a Marsala uno dei musical più apprezzati degli ultimi anni.

Tratto dall’omonimo libro di Ester Rizzo, Camicette Bianche racconta il viaggio di migliaia di emigranti siciliani verso l’America dei primi del ’900. Al centro c’è la storia vera di Clotilde Terranova, giovane sartina coinvolta nel tragico incendio della Triangle Shirtwaist Company di New York nel 1911, una delle più gravi tragedie sul lavoro del Novecento.

In scena 21 performer, tra musica, canto e movimento, per dare voce a una generazione di donne e uomini dimenticati. Il racconto si sviluppa attraverso musica popolare, canzoni italiane riadattate in chiave teatrale e antichi canti italo-americani, costruendo un affresco emotivo che unisce memoria storica e denuncia contemporanea, con una forte attenzione ai temi della violenza di genere e dello sfruttamento.

Dopo il successo nei principali teatri italiani – dal Teatro San Babila di Milano al Teatro Brancaccio di Roma, fino al Trianon di Napoli diretto da Marisa Laurito – lo spettacolo arriva in Sicilia con il patrocinio del Comune di Marsala, confermandosi come uno degli eventi teatrali più attesi della stagione.

Significativa anche la scelta di mantenere i biglietti a un prezzo volutamente accessibile. Una decisione che riflette la filosofia di HE Eventi: riempire i teatri, coinvolgere la comunità, rendere la cultura un’esperienza condivisa e non elitaria.

I biglietti sono già disponibili sui circuiti ufficiali e sul sito TicketOne. Appuntamento il 6 marzo 2026 al Teatro Impero di Marsala.



