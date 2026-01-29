Sezioni
Cittadinanza

Strade e traffico
29/01/2026 21:02:00

Marsala, voragini in contrada Casazze: la strada preoccupa i cittadini 

Tre buche che definire tali è persino riduttivo: vere e proprie voragini. È la situazione segnalata da alcuni cittadini in contrada Casazze a Marsala, dove il manto stradale si presenta in condizioni estremamente critiche.

 

Le cavità presenti sull’asfalto rappresentano un grave pericolo per la circolazione, soprattutto nelle ore serali e in caso di pioggia, quando l’acqua tende a coprirle rendendole difficilmente visibili. Il rischio riguarda automobilisti, motociclisti e pedoni, con possibili danni ai veicoli e, soprattutto, pericoli per l’incolumità delle persone.

 

"La segnalazione è stata formalmente fatta alla Polizia Municipale e al Sindaco di Marsala, con la richiesta di un intervento urgente - scrivono alcuni residenti -. Auspichiamo un sopralluogo immediato e la messa in sicurezza del tratto stradale, prima che la situazione possa degenerare in incidenti o conseguenze più gravi".

 

I residenti e chi percorre quotidianamente la zona chiedono attenzione e tempi rapidi: la strada, così com’è, è diventata una trappola, e non è più rinviabile un intervento di manutenzione.

 

