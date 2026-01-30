Marsala, 120 famiglie al buio per 26 ore 

30/01/2026 16:45:00

Circa 120 famiglie sono rimaste senza energia elettrica per oltre 26 ore nel versante sud di Marsala, nella zona dei lidi e di Playa Blanca. Il blackout è iniziato intorno alle 4 del mattino di giovedì 29 gennaio ed è proseguito fino alle 6 di venerdì 30 gennaio, creando forti disagi ai residenti.

Una situazione definita “insostenibile” da chi vive nella zona. Nonostante le decine di segnalazioni effettuate al distributore locale di energia elettrica, E-Distribuzione, il problema non è stato risolto in tempi rapidi e nessuna comunicazione chiara sarebbe stata fornita agli utenti.

Molte famiglie sono state costrette ad abbandonare temporaneamente le proprie abitazioni, mentre altre hanno trascorso la notte al freddo, senza riscaldamento, acqua calda e servizi essenziali, con evidenti difficoltà soprattutto per anziani, bambini e persone fragili. Disagi anche per chi lavora da casa o utilizza apparecchiature elettriche indispensabili.

I residenti denunciano una situazione che non sarebbe nuova nella zona, chiedendo interventi urgenti e strutturali sulla rete elettrica e maggiore attenzione da parte degli enti competenti, soprattutto in un’area che negli ultimi anni ha visto un aumento delle abitazioni e delle attività turistiche.

«Non è accettabile restare oltre un giorno intero senza corrente, senza informazioni e senza assistenza», raccontano alcuni cittadini, che chiedono chiarimenti sulle cause del guasto e garanzie affinché episodi simili non si ripetano.



