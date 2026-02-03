Referendum Giustizia, venerdì il convegno organizzato dal Rotary Trapani

03/02/2026 11:37:00

Venerdì 6 febbraio, alle 17.00, presso la Chiesa Sant’Alberto di Trapani (via Garibaldi, 25), si terrà il convegno formativo “Le ragioni del voto” in vista del referendum giustizia del prossimo 22 e 23 marzo. L’iniziativa, organizzata dal Rotary Club Trapani, fa parte del percorso culturale che l’associazione porta avanti sul territorio, promuovendo momenti di confronto aperti e accessibili, con il contributo di esperti del mondo giuridico e istituzionale.

Relatori di alto profilo

A introdurre l’incontro saranno il presidente del Rotary Club Trapani, avv. Salvatore D’Angelo, e il presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani, avv. Salvatore Longo. Il convegno sarà moderato dal giornalista Francesco Tarantino.

Il parterre dei relatori include esperti di rilievo, tra cui:

dott. Dino Petralia , già Procuratore Generale di Reggio Calabria e Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria

, già Procuratore Generale di Reggio Calabria e Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria dott. Giancarlo Caruso , GIP del Tribunale di Marsala

, GIP del Tribunale di Marsala avv. prof. Gaetano Armao , docente dell’Università degli Studi di Palermo

, docente dell’Università degli Studi di Palermo avv. on. Carolina Varchi, capogruppo e componente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati.

L’obiettivo dell’incontro

Il presidente Salvatore D’Angelo ha sottolineato come l’incontro offrirà un approfondimento tecnico-giuridico sulle ragioni del voto, con lo scopo di stimolare la consapevolezza e la partecipazione informata della comunità. Il convegno è un’opportunità di confronto culturale e un momento formativo anche per i professionisti del settore legale.

Crediti formativi

L’evento è accreditato dal COA di Trapani con 3 crediti formativi ordinari. La registrazione è disponibile tramite l’app “Presenze”.

Iscrizione: tramite l’app “Presenze”



