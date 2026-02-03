Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza
03/02/2026 11:37:00

Referendum Giustizia, venerdì il convegno organizzato dal Rotary Trapani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-02-2026/1770115124-0-referendum-giustizia-venerdi-il-convegno-organizzato-dal-rotary-trapani.jpg

Venerdì 6 febbraio, alle 17.00, presso la Chiesa Sant’Alberto di Trapani (via Garibaldi, 25), si terrà il convegno formativo “Le ragioni del voto” in vista del referendum giustizia del prossimo 22 e 23 marzo. L’iniziativa, organizzata dal Rotary Club Trapani, fa parte del percorso culturale che l’associazione porta avanti sul territorio, promuovendo momenti di confronto aperti e accessibili, con il contributo di esperti del mondo giuridico e istituzionale.

Relatori di alto profilo

A introdurre l’incontro saranno il presidente del Rotary Club Trapani, avv. Salvatore D’Angelo, e il presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani, avv. Salvatore Longo. Il convegno sarà moderato dal giornalista Francesco Tarantino.

Il parterre dei relatori include esperti di rilievo, tra cui:

  • dott. Dino Petralia, già Procuratore Generale di Reggio Calabria e Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
  • dott. Giancarlo Caruso, GIP del Tribunale di Marsala
  • avv. prof. Gaetano Armao, docente dell’Università degli Studi di Palermo
  • avv. on. Carolina Varchi, capogruppo e componente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati.

 

L’obiettivo dell’incontro

Il presidente Salvatore D’Angelo ha sottolineato come l’incontro offrirà un approfondimento tecnico-giuridico sulle ragioni del voto, con lo scopo di stimolare la consapevolezza e la partecipazione informata della comunità. Il convegno è un’opportunità di confronto culturale e un momento formativo anche per i professionisti del settore legale.

Crediti formativi

L’evento è accreditato dal COA di Trapani con 3 crediti formativi ordinari. La registrazione è disponibile tramite l’app “Presenze”.

Iscrizione: tramite l’app “Presenze”









Native | 02/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-02-2026/1770039297-0-open-day-8-febbraio-al-liceo-artistico-don-gaspare-morello-di-mazara-scopri-i-corsi-laboratori-e-la-moda.jpg

Open Day 8 febbraio al Liceo Artistico 'Don Gaspare Morello' di...

Native | 31/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-01-2026/1769699457-0-elezioni-2026-perche-una-campagna-senza-tp24-e-una-campagna-che-nessuno-legge.jpg

Elezioni 2026: perché una campagna senza Tp24 è una campagna...

Native | 29/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-01-2026/1769682684-0-regali-per-bambini-come-scegliere-un-giocattolo-che-duri-nel-tempo.jpg

Regali per bambini: come scegliere un giocattolo che duri nel tempo