“La separazione delle carriere”: incontro pubblico a Marsala il 7 febbraio

Sabato 7 febbraio 2026, alle 17.00, nella Sala Conferenze del Parco Archeologico Lilibeo di Marsala, si terrà un incontro pubblico organizzato dall’A.N.D.E. – Associazione Nazionale Donne Elettrici, Sezione di Marsala. Il tema sarà “La separazione delle carriere giudicante e requirente della Magistratura”, in vista del referendum costituzionale.
Gli ospiti e i relatori
L’incontro si aprirà con i saluti della presidente dell’ANDE, prof.ssa Giuseppina Passalacqua. L’avv. Paolo Paladino introdurrà i lavori, seguiti da un dibattito con il dott. Marcello Saladino, presidente della sezione Penale del Tribunale di Marsala, e avv. prof. Lillo Fiorello, avvocato e docente universitario.
La partecipazione e il dibattito
L'incontro si concluderà con un dibattito aperto al pubblico, dove sarà possibile confrontarsi sul tema della separazione delle carriere nella magistratura, un argomento cruciale per il sistema giuridico italiano.
Dettagli utili
Quando: sabato 7 febbraio 2026, ore 17.00
Dove: Parco Archeologico Lilibeo, Sala Conferenze M. L. Fama', Lungomare Boeo n. 30, Marsala
Evento: ingresso gratuito, con partecipazione aperta a tutti