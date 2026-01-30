Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza
30/01/2026 18:41:00

Marsala, il centro al buio da oltre un mese e mezzo. Sale la protesta

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-01-2026/1769795055-0-marsala-il-centro-al-buio-da-oltre-un-mese-e-mezzo-sale-la-protesta.jpg

Da oltre un mese e mezzo alcune zone del centro storico di Marsala sono completamente al buio. Succede tra piazzetta Peppino Impastato, via delle Sirene e via delle Ninfe, dove l’illuminazione pubblica è assente ormai da settimane, senza che il problema venga risolto.

 

A denunciare la situazione sono i residenti, che parlano di promesse mancate, risposte vaghe e scuse poco credibili. Il disagio è aggravato dal periodo dell’anno: con il sole che tramonta presto, già intorno alle 18 l’area piomba nell’oscurità totale, con evidenti problemi di sicurezza e vivibilità.

 

A rendere la situazione ancora più amara è il contrasto evidente con le zone limitrofe: a poche decine di metri, il centro è stato fino a qualche giorno fa illuminato a festa, con addobbi e luminarie accese, mentre queste strade restano completamente al buio. “Siamo nel centro storico anche noi – raccontano gli abitanti – ma sembra che non esistiamo”.

 

Dal Comune, nelle scorse settimane, sarebbe stata fornita una spiegazione legata a un presunto furto di cavi o componenti dell’impianto. Una versione che però non convince più nessuno. “È possibile – dicono i residenti – che dopo un mese non si sia ancora riusciti a ripristinare l’illuminazione? Anche ammesso che ci sia stato un furto, perché nessun intervento, nessuna tempistica, nessuna comunicazione chiara?”.

 

I cittadini parlano apertamente di stanchezza e sfiducia: “Non chiediamo favori, chiediamo un servizio essenziale. Viviamo qui, paghiamo le tasse e abbiamo diritto alla luce sotto casa”.

 

La segnalazione arriva a Tp24 come ultimo tentativo di far rumore, nella speranza che il Comune intervenga finalmente in modo concreto. Perché, dicono gli abitanti, “il buio non è solo una questione tecnica: è il segno di un’attenzione che manca”.









Native | 29/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-01-2026/1769682684-0-regali-per-bambini-come-scegliere-un-giocattolo-che-duri-nel-tempo.jpg

Regali per bambini: come scegliere un giocattolo che duri nel tempo

Native | 22/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768896256-0-cure-senza-spostarsi-servizi-sanitari-alcamesi-un-presidio-per-il-territorio.jpg

Cure senza spostarsi: Servizi Sanitari Alcamesi, un presidio per il...

Native | 21/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-01-2026/1769008713-0-8-strategie-di-sicurezza-informatica-per-salvaguardare-gli-investimenti-online-nel-2026.jpg

Otto strategie di sicurezza informatica per salvaguardare gli investimenti...