Marsala, il centro al buio da oltre un mese e mezzo. Sale la protesta

30/01/2026 18:41:00

Da oltre un mese e mezzo alcune zone del centro storico di Marsala sono completamente al buio. Succede tra piazzetta Peppino Impastato, via delle Sirene e via delle Ninfe, dove l’illuminazione pubblica è assente ormai da settimane, senza che il problema venga risolto.

A denunciare la situazione sono i residenti, che parlano di promesse mancate, risposte vaghe e scuse poco credibili. Il disagio è aggravato dal periodo dell’anno: con il sole che tramonta presto, già intorno alle 18 l’area piomba nell’oscurità totale, con evidenti problemi di sicurezza e vivibilità.

A rendere la situazione ancora più amara è il contrasto evidente con le zone limitrofe: a poche decine di metri, il centro è stato fino a qualche giorno fa illuminato a festa, con addobbi e luminarie accese, mentre queste strade restano completamente al buio. “Siamo nel centro storico anche noi – raccontano gli abitanti – ma sembra che non esistiamo”.

Dal Comune, nelle scorse settimane, sarebbe stata fornita una spiegazione legata a un presunto furto di cavi o componenti dell’impianto. Una versione che però non convince più nessuno. “È possibile – dicono i residenti – che dopo un mese non si sia ancora riusciti a ripristinare l’illuminazione? Anche ammesso che ci sia stato un furto, perché nessun intervento, nessuna tempistica, nessuna comunicazione chiara?”.

I cittadini parlano apertamente di stanchezza e sfiducia: “Non chiediamo favori, chiediamo un servizio essenziale. Viviamo qui, paghiamo le tasse e abbiamo diritto alla luce sotto casa”.

La segnalazione arriva a Tp24 come ultimo tentativo di far rumore, nella speranza che il Comune intervenga finalmente in modo concreto. Perché, dicono gli abitanti, “il buio non è solo una questione tecnica: è il segno di un’attenzione che manca”.



