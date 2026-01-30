Sezioni
Cultura
Alcamo, omaggio a Don Bosco alla Cittadella dei Giovani

Ad Alcamo oggi pomeriggio, 30 gennaio, la Cittadella dei Giovani ospita la cerimonia in omaggio a San Giovanni Bosco, nell’ambito della Festa Salesiana 2026. L’appuntamento è alle 17.30 e vedrà la partecipazione del sindaco Domenico Surdi, del presidente del Consiglio Saverio Messana e del vicesindaco Alberto Donato, insieme alla comunità educativa pastorale.

La Festa Salesiana 2026

Le celebrazioni per Don Bosco, il “santo dei giovani”, sono iniziate sabato 17 gennaio e si concluderanno domenica 1 febbraio. Il programma unisce spiritualità, allegria e vita di comunità, i pilastri dell’esperienza salesiana, con l’obiettivo di rinnovare un clima di accoglienza e partecipazione pensato per i più giovani.

Il legame con la città

Nel suo intervento, il sindaco Domenico Surdi ha ricordato come i salesiani siano presenti ad Alcamo dal 1958, diventando nel tempo un punto di riferimento per intere generazioni. L’Oratorio Don Bosco – Centro Giovanile Salesiano è indicato come luogo di sostegno, ispirazione e amicizia, insieme alla Parrocchia Anime Sante e alla chiesa Stella Maris di Alcamo Marina. Un impegno che coinvolge anche il quartiere Maria Ausiliatrice, oggi interessato dal progetto di rigenerazione Urban Sunrise.

Un anniversario significativo

La Festa di Don Bosco del 2026 coincide con il 150° anniversario della fondazione dell’associazione dei Salesiani Cooperatori. Il passaggio linguistico da “Cooperatori Salesiani” a “Salesiani Cooperatori” viene indicato come segno di una più profonda consapevolezza vocazionale e carismatica. Oggi l’associazione è riconosciuta come associazione pubblica di fedeli e parte integrante della Famiglia Salesiana.

Informazioni utili

Quando: oggi, 30 gennaio, ore 17.30
Dove: Cittadella dei Giovani, Alcamo
Evento: cerimonia in omaggio a Don Bosco, Festa Salesiana 2026



Ad Alcamo oggi pomeriggio, 30 gennaio, la Cittadella dei Giovani ospita la cerimonia in omaggio a San Giovanni Bosco, nell'ambito della Festa Salesiana 2026. L'appuntamento è alle 17.30 e vedrà la partecipazione del sindaco...







