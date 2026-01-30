Marsala: in consiglio comunale le critiche al sindaco sulla convocazione dei diciottenni

30/01/2026 12:42:00

L'ultima seduta di Consiglio comunale a Marsala, si è aperta con l'intervento del consigliere Cavasino che ha stigmatizzato l’iniziativa del sindaco rivolta ai cittadini neo maggiorenni, invitati in Comune per ricevere in dono una copia della Costituzione italiana e dello Statuto comunale, sottolineando come la convocazione avvenga a ridosso della prossima competizione elettorale comunale.

Un’iniziativa che – potete leggere qui l’editoriale del direttore di Tp24 – rischia di assumere i contorni di una operazione di propaganda istituzionale, pur muovendosi su un terreno simbolicamente alto come quello della Carta costituzionale.

Sulla stessa linea il consigliere Coppola, che ha condiviso le osservazioni di Cavasino, criticando anche il mancato coinvolgimento del Consiglio comunale. Coppola ha poi presentato un atto di indirizzo, sottoscritto da 15 consiglieri e aperto ad ulteriori adesioni, relativo al sostegno delle attività produttive colpite dal ciclone Harry.

A rispondere alle richieste di chiarimento è stato l’assessore Ingardia, che ha respinto le accuse di strumentalizzazione politica, parlando di un messaggio travisato. L’iniziativa – ha spiegato – nascerebbe circa due anni fa, con il coinvolgimento degli uffici competenti, ma sarebbe stata realizzata solo ora per ritardi procedurali, senza alcuna finalità elettorale.

Nei successivi interventi, i consiglieri Milazzo, Martinico e Di Pietra hanno condiviso le critiche di Cavasino, rimarcando come il valore dell’iniziativa non sia in discussione, ma lo siano invece i tempi scelti. Di diverso avviso Ferrantelli, che ha sottolineato il carattere istituzionale e simbolico del gesto, escludendo fini politici.

L’ultima comunicazione è stata del consigliere Orlando, che ha denunciato la mancata presentazione in Aula degli atti propedeutici al Bilancio, oltre alle criticità della viabilità cittadina, per le quali ha chiesto l’istituzione di una task force dedicata.

Conclusa la fase delle comunicazioni, l’Aula ha avviato la trattazione del “Regolamento MOVIDA per il corretto svolgimento delle attività di esercizio pubblico e di intrattenimento”. Orlando ha ricordato come il provvedimento fosse già stato discusso nella precedente seduta e, insieme a Di Pietra, ha illustrato gli emendamenti presentati, tutti corredati da pareri favorevoli. Il Regolamento MOVIDA è stato quindi approvato all’unanimità.

Successivamente è stato posto in discussione il “Nuovo Regolamento del Servizio Idrico Integrato e del Regolamento comunale per la fornitura sostitutiva di acqua potabile a mezzo autobotte”. Sul punto, Orlando ha segnalato la necessità di ulteriori approfondimenti emersi in Commissione.

Nel preannunciare che nella prossima seduta sarà esaminata la delibera sul “Piano comunale di Protezione civile e gestione delle emergenze”, il presidente del Consiglio Sturiano ha aggiornato i lavori al 3 febbraio alle ore 17.00.



