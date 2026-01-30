Ciclone Harry, Schifani a Furci Siculo con il ministro Salvini

30/01/2026 16:11:00

Sopralluogo a Furci Siculo, nel Messinese, per il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani insieme al vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, sul lungomare gravemente danneggiato dalle mareggiate del ciclone Harry.

Schifani ha ribadito serenità sul reperimento delle risorse: «I fondi ci sono e non sarà necessario intaccare quelli destinati al Ponte sullo Stretto. Utilizzeremo risorse regionali, anche attraverso una rimodulazione dei fondi di sviluppo e coesione».

La Regione ha già stanziato 90 milioni di euro per le prime emergenze, di cui 23 milioni destinati ai ristori per le attività commerciali delle zone costiere colpite. Prevista anche l’esenzione dal canone per le concessioni demaniali marittime e aiuti ai settori agricolo e della pesca.

«La sfida – ha concluso Schifani – è velocizzare al massimo le procedure»: istituita una cabina di regia per semplificare gli iter e accelerare l’erogazione dei contributi.



