Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

Dalla Regione
30/01/2026 16:11:00

Ciclone Harry, Schifani a Furci Siculo con il ministro Salvini

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-01-2026/1769786285-0-ciclone-harry-schifani-a-furci-siculo-con-il-ministro-salvini.jpg

Sopralluogo a Furci Siculo, nel Messinese, per il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani insieme al vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, sul lungomare gravemente danneggiato dalle mareggiate del ciclone Harry.

 

Schifani ha ribadito serenità sul reperimento delle risorse: «I fondi ci sono e non sarà necessario intaccare quelli destinati al Ponte sullo Stretto. Utilizzeremo risorse regionali, anche attraverso una rimodulazione dei fondi di sviluppo e coesione».

 

La Regione ha già stanziato 90 milioni di euro per le prime emergenze, di cui 23 milioni destinati ai ristori per le attività commerciali delle zone costiere colpite. Prevista anche l’esenzione dal canone per le concessioni demaniali marittime e aiuti ai settori agricolo e della pesca.

«La sfida – ha concluso Schifani – è velocizzare al massimo le procedure»: istituita una cabina di regia per semplificare gli iter e accelerare l’erogazione dei contributi.









