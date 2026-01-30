Sezioni
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
Lettere & Opinioni
30/01/2026 17:26:00

Scorrimento veloce Marsala-Birgi, caos in galleria: regole ignorate e pericolo costante

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-01-2026/1769791553-0-scorrimento-veloce-marsala-birgi-caos-in-galleria-regole-ignorate-e-pericolo-costante.jpg

Gentile Redazione di Tp24,

sono un vostro lettore che, per lavoro, si trova a percorrere quasi quotidianamente lo scorrimento veloce. Con la presente desidero segnalare una situazione che, da tempo, rappresenta un serio problema di sicurezza stradale.

La nota galleria a senso unico alternato è ormai diventata un luogo in cui le regole sembrano non esistere: sorpassi delle auto in coda allo scattare del verde, sorpassi all’interno della galleria, veicoli che ignorano il semaforo e attraversano con il rosso, talvolta superando anche le auto regolarmente in attesa. Tali comportamenti non riguardano solo le automobili, ma anche furgoni e mezzi pesanti.

Oltre a essere profondamente incivili, queste condotte sono estremamente pericolose, considerando le velocità elevate e le manovre azzardate che vengono effettuate quotidianamente.

Da qui nasce una domanda legittima: oltre un anno fa sono state installate delle telecamere. Sono effettivamente attive? In caso contrario, per quale motivo? Perché investire denaro pubblico in strumenti che poi non vengono utilizzati? La tecnologia al servizio della sicurezza stradale vale solo per gli autovelox? Dobbiamo forse attendere una tragedia prima che si intervenga concretamente?

Mi piacerebbe porre queste domande direttamente a chi amministra la città; comprendo tuttavia che, in questo momento, le priorità sembrino orientate verso le prossime elezioni, e che la sicurezza stradale non sia considerata un tema “acchiappa voti”.

 

 

Andrea









