Si avvicina la Quaresima: a Trapani varato il calendario dei riti della Settimana Santa

30/01/2026 22:00:00

Dopo l’articolo pubblicato oggi sui riti che scandiscono l’attesa del Venerdì Santo, arrivano ora anche il calendario ufficiale dei riti quaresimali 2026 e i dettagli organizzativi delle celebrazioni che accompagneranno la città fino alla storica Processione dei Misteri.

È stato infatti varato il programma degli “scinnuti” ( potete leggere qui un nostro approfondimento), mentre Maestranze e istituzioni sono già al lavoro per definire itinerario, logistica e organizzazione della processione del Venerdì Santo. Un cammino che, come ogni anno, intreccia fede, identità popolare e memoria collettiva.

Quest’anno, a causa dei lavori di restauro nella Chiesa del Purgatorio, le celebrazioni quaresimali si svolgeranno nella Chiesa di Maria Santissima Immacolata, detta del Collegio dei Gesuiti, dove sono attualmente custoditi i sacri gruppi della Passione e morte di Cristo.

Il tempo “forte” della Quaresima si aprirà ufficialmente mercoledì 18 febbraio con la celebrazione delle Sacre Ceneri. Da lì prenderanno il via gli antichissimi riti degli “scinnuti” – o “scinnute” – che vedranno protagonisti i vari ceti cittadini ogni martedì e venerdì a partire da venerdì 20 febbraio, nella Chiesa del Collegio.

«Il nostro cammino inizia già alle Ceneri che condivideremo insieme al vescovo alla Celebrazione Eucaristica in Cattedrale – spiega don Alberto Genovese, rettore della Chiesa del Purgatorio, parroco della Cattedrale e vicario generale –. Quest’anno vivremo i riti quaresimali nella Chiesa del Collegio che ospita temporaneamente i gruppi sacri.

Lo faremo intensamente, approfondendo tutta la Passione di Cristo attraverso il percorso che i nostri padri ci hanno tramandato con queste meravigliose realizzazioni dell’artigianato artistico trapanese». Un cammino che, come sottolinea il rettore, passa anche dai gesti silenziosi e dalla partecipazione dei ceti: «Attraverso la dedizione delle Maestranze, i gesti di carità e la musica, ogni momento si farà preghiera e silenzio, innalzando la fede e la devozione dell’intero popolo trapanese».

Un messaggio condiviso anche dall’Unione Maestranze. «Vogliamo che la Chiesa del Collegio diventi quest’anno la casa di ogni trapanese – afferma il presidente Giovanni D’Aleo –. Comunicare questi riti significa tramandare un battito cardiaco che non si è mai fermato. Invitiamo tutti a vivere questi momenti con il rispetto che si deve al sacro e il pathos che solo la nostra terra sa generare».

Il programma degli “Scinnuti” 2026

Martedì e venerdì di Quaresima

Trapani – Chiesa Maria SS. Immacolata (Collegio dei Gesuiti)

Ore 18.45 – Esecuzione musicale all’aperto

Ore 19.30 – Momento di preghiera

Ore 20.15 – Esecuzione musicale all’aperto

Venerdì 20 febbraio

La Separazione – Ceto degli Orefici

La Lavanda dei Piedi – Ceto dei Pescatori

Martedì 24 febbraio

Gesù nell’Orto del Getsemani – Ceto degli Ortolani

L’Arresto – Ceto dei Metallurgici

Venerdì 27 febbraio

La Caduta al Cedron – Ceto dei Naviganti

Gesù dinanzi ad Hanna – Ceto dei Fruttivendoli

Martedì 3 marzo

La Negazione – Ceto dei Barbieri e Parrucchieri

Gesù dinanzi ad Erode – Ceto dei Pescivendoli

Venerdì 6 marzo

La Flagellazione – Ceto dei Muratori e Scalpellini

La Coronazione di Spine – Ceto dei Fornai

Martedì 10 marzo

Ecce Homo – Ceto dei Calzolai e Calzaturieri

La Sentenza – Ceto dei Macellai

Venerdì 13 marzo

L’Ascesa al Calvario – Popolo

La Spogliazione – Ceto dei Tessili e Abbigliamento

Martedì 17 marzo

La Sollevazione della Croce – Ceto dei Falegnami, Carpentieri e Mobilieri

La Ferita al Costato – Ceto dei Pittori e Decoratori

Venerdì 20 marzo

La Deposizione – Ceto dei Sarti e Tappezzieri

Il Trasporto al Sepolcro – Ceto dei Salinai

Martedì 24 marzo

Madre Pietà dei Massari – Ceto dei Massari

Mercoledì 25 marzo

Madre Pietà del Popolo – Ceto dei Fruttivendoli

Venerdì 27 marzo

Gesù nell’Urna – Ceto dei Pastai

Maria SS. Addolorata – Ceto degli Autisti, Albergatori, Baristi, Camerieri, Cuochi, Dolcieri e Tassisti



