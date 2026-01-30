Si avvicina la Quaresima: a Trapani varato il calendario dei riti della Settimana Santa

Dopo l’articolo pubblicato oggi sui riti che scandiscono l’attesa del Venerdì Santo, arrivano ora anche il calendario ufficiale dei riti quaresimali 2026 e i dettagli organizzativi delle celebrazioni che accompagneranno la città fino alla storica Processione dei Misteri.
È stato infatti varato il programma degli “scinnuti” ( potete leggere qui un nostro approfondimento), mentre Maestranze e istituzioni sono già al lavoro per definire itinerario, logistica e organizzazione della processione del Venerdì Santo. Un cammino che, come ogni anno, intreccia fede, identità popolare e memoria collettiva.
Quest’anno, a causa dei lavori di restauro nella Chiesa del Purgatorio, le celebrazioni quaresimali si svolgeranno nella Chiesa di Maria Santissima Immacolata, detta del Collegio dei Gesuiti, dove sono attualmente custoditi i sacri gruppi della Passione e morte di Cristo.
Il tempo “forte” della Quaresima si aprirà ufficialmente mercoledì 18 febbraio con la celebrazione delle Sacre Ceneri. Da lì prenderanno il via gli antichissimi riti degli “scinnuti” – o “scinnute” – che vedranno protagonisti i vari ceti cittadini ogni martedì e venerdì a partire da venerdì 20 febbraio, nella Chiesa del Collegio.
«Il nostro cammino inizia già alle Ceneri che condivideremo insieme al vescovo alla Celebrazione Eucaristica in Cattedrale – spiega don Alberto Genovese, rettore della Chiesa del Purgatorio, parroco della Cattedrale e vicario generale –. Quest’anno vivremo i riti quaresimali nella Chiesa del Collegio che ospita temporaneamente i gruppi sacri.
Lo faremo intensamente, approfondendo tutta la Passione di Cristo attraverso il percorso che i nostri padri ci hanno tramandato con queste meravigliose realizzazioni dell’artigianato artistico trapanese». Un cammino che, come sottolinea il rettore, passa anche dai gesti silenziosi e dalla partecipazione dei ceti: «Attraverso la dedizione delle Maestranze, i gesti di carità e la musica, ogni momento si farà preghiera e silenzio, innalzando la fede e la devozione dell’intero popolo trapanese».
Un messaggio condiviso anche dall’Unione Maestranze. «Vogliamo che la Chiesa del Collegio diventi quest’anno la casa di ogni trapanese – afferma il presidente Giovanni D’Aleo –. Comunicare questi riti significa tramandare un battito cardiaco che non si è mai fermato. Invitiamo tutti a vivere questi momenti con il rispetto che si deve al sacro e il pathos che solo la nostra terra sa generare».
Il programma degli “Scinnuti” 2026
Martedì e venerdì di Quaresima
Trapani – Chiesa Maria SS. Immacolata (Collegio dei Gesuiti)
- Ore 18.45 – Esecuzione musicale all’aperto
- Ore 19.30 – Momento di preghiera
- Ore 20.15 – Esecuzione musicale all’aperto
Venerdì 20 febbraio
La Separazione – Ceto degli Orefici
La Lavanda dei Piedi – Ceto dei Pescatori
Martedì 24 febbraio
Gesù nell’Orto del Getsemani – Ceto degli Ortolani
L’Arresto – Ceto dei Metallurgici
Venerdì 27 febbraio
La Caduta al Cedron – Ceto dei Naviganti
Gesù dinanzi ad Hanna – Ceto dei Fruttivendoli
Martedì 3 marzo
La Negazione – Ceto dei Barbieri e Parrucchieri
Gesù dinanzi ad Erode – Ceto dei Pescivendoli
Venerdì 6 marzo
La Flagellazione – Ceto dei Muratori e Scalpellini
La Coronazione di Spine – Ceto dei Fornai
Martedì 10 marzo
Ecce Homo – Ceto dei Calzolai e Calzaturieri
La Sentenza – Ceto dei Macellai
Venerdì 13 marzo
L’Ascesa al Calvario – Popolo
La Spogliazione – Ceto dei Tessili e Abbigliamento
Martedì 17 marzo
La Sollevazione della Croce – Ceto dei Falegnami, Carpentieri e Mobilieri
La Ferita al Costato – Ceto dei Pittori e Decoratori
Venerdì 20 marzo
La Deposizione – Ceto dei Sarti e Tappezzieri
Il Trasporto al Sepolcro – Ceto dei Salinai
Martedì 24 marzo
Madre Pietà dei Massari – Ceto dei Massari
Mercoledì 25 marzo
Madre Pietà del Popolo – Ceto dei Fruttivendoli
Venerdì 27 marzo
Gesù nell’Urna – Ceto dei Pastai
Maria SS. Addolorata – Ceto degli Autisti, Albergatori, Baristi, Camerieri, Cuochi, Dolcieri e Tassisti