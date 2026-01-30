Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Scuola
30/01/2026 18:42:00

Studenti dell’I.T.E.T. “G. Garibaldi” in visita alla Base Radar di Marsala

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-01-2026/1769795017-0-studenti-dell-i-t-e-t-g-garibaldi-in-visita-alla-base-radar-di-marsala.jpg

Un’importante esperienza formativa e di orientamento al futuro ha coinvolto gli studenti dell’I.T.E.T. “G. Garibaldi” di Marsala. Nell’ambito delle attività di PCTO/FSL e di orientamento in uscita, nelle giornate di lunedì 12 e mercoledì 14 gennaio, gli alunni delle classi quinte degli indirizzi Elettronica ed Elettrotecnica e Informatica e Telecomunicazioni della sede di via San Bosco hanno visitato la Stazione Radar della 135ª Squadriglia Radar Remota di Marsala.

 

Ad accogliere gli studenti è stato il Capitano Daniele Giovanni Mancuso, che ha illustrato il ruolo strategico svolto dall’Aeronautica Militare, soffermandosi sulle attività di sorveglianza e difesa dello spazio aereo nazionale, sulla cybersecurity e sulle operazioni di supporto e soccorso alla popolazione civile. Un’occasione per comprendere come le Forze Armate operino non solo in ambito difensivo, ma anche a tutela della sicurezza dei cittadini.

 

Particolare interesse ha suscitato l’approfondimento sui concorsi di accesso ai diversi ruoli militari, con un focus sulle opportunità professionali nei settori ad alta specializzazione tecnologica, come quello della sicurezza informatica, ambiti particolarmente affini alla formazione tecnica degli studenti dell’istituto.

Durante la visita, i ragazzi hanno potuto conoscere da vicino le infrastrutture della base, dotata di un radar militare e di avanzati sistemi di comunicazione, integrati nel sistema di difesa aerea della NATO. Sono stati visitati, tra l’altro, la sala dei sistemi di telecomunicazione, l’area radar e la centrale elettrica, fondamentale per garantire la continuità dell’alimentazione anche in caso di emergenze o guasti.

 

Un momento significativo è stato dedicato alla spiegazione della procedura di “scramble”, attivata quando un velivolo non identificato viola lo spazio aereo senza autorizzazione. In tali casi viene disposto il decollo immediato di caccia intercettori, incaricati di identificare e, se necessario, scortare il velivolo fino a una destinazione stabilita o procedere a un atterraggio forzato.

 

La 135ª Squadriglia Radar Remota opera alle dipendenze del Comandante della 4ª Brigata Telecomunicazioni e Sistemi di Difesa Aerea Assistenza al Volo, con sede a Borgo Piave (Latina), ed è pienamente integrata nel sistema di difesa aerea NATO. Il reparto garantisce l’efficienza del sensore radar, degli apparati radio e la piena operatività della cellula Ship Shore Ship Buffer (S.S.S.B.), nodo strategico per l’integrazione dei dati tra unità navali, sistemi aviotrasportati e siti di difesa aerea.

L’iniziativa ha riscosso grande interesse tra gli studenti, offrendo loro uno sguardo diretto su un settore lavorativo altamente tecnologico e di rilevanza strategica, rafforzando il percorso di orientamento promosso dall’I.T.E.T. “G. Garibaldi” verso le opportunità professionali del futuro.









Native | 29/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-01-2026/1769682684-0-regali-per-bambini-come-scegliere-un-giocattolo-che-duri-nel-tempo.jpg

Regali per bambini: come scegliere un giocattolo che duri nel tempo

Native | 22/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768896256-0-cure-senza-spostarsi-servizi-sanitari-alcamesi-un-presidio-per-il-territorio.jpg

Cure senza spostarsi: Servizi Sanitari Alcamesi, un presidio per il...

Native | 21/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-01-2026/1769008713-0-8-strategie-di-sicurezza-informatica-per-salvaguardare-gli-investimenti-online-nel-2026.jpg

Otto strategie di sicurezza informatica per salvaguardare gli investimenti...