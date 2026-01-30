Studenti dell’I.T.E.T. “G. Garibaldi” in visita alla Base Radar di Marsala

30/01/2026 18:42:00

Un’importante esperienza formativa e di orientamento al futuro ha coinvolto gli studenti dell’I.T.E.T. “G. Garibaldi” di Marsala. Nell’ambito delle attività di PCTO/FSL e di orientamento in uscita, nelle giornate di lunedì 12 e mercoledì 14 gennaio, gli alunni delle classi quinte degli indirizzi Elettronica ed Elettrotecnica e Informatica e Telecomunicazioni della sede di via San Bosco hanno visitato la Stazione Radar della 135ª Squadriglia Radar Remota di Marsala.

Ad accogliere gli studenti è stato il Capitano Daniele Giovanni Mancuso, che ha illustrato il ruolo strategico svolto dall’Aeronautica Militare, soffermandosi sulle attività di sorveglianza e difesa dello spazio aereo nazionale, sulla cybersecurity e sulle operazioni di supporto e soccorso alla popolazione civile. Un’occasione per comprendere come le Forze Armate operino non solo in ambito difensivo, ma anche a tutela della sicurezza dei cittadini.

Particolare interesse ha suscitato l’approfondimento sui concorsi di accesso ai diversi ruoli militari, con un focus sulle opportunità professionali nei settori ad alta specializzazione tecnologica, come quello della sicurezza informatica, ambiti particolarmente affini alla formazione tecnica degli studenti dell’istituto.

Durante la visita, i ragazzi hanno potuto conoscere da vicino le infrastrutture della base, dotata di un radar militare e di avanzati sistemi di comunicazione, integrati nel sistema di difesa aerea della NATO. Sono stati visitati, tra l’altro, la sala dei sistemi di telecomunicazione, l’area radar e la centrale elettrica, fondamentale per garantire la continuità dell’alimentazione anche in caso di emergenze o guasti.

Un momento significativo è stato dedicato alla spiegazione della procedura di “scramble”, attivata quando un velivolo non identificato viola lo spazio aereo senza autorizzazione. In tali casi viene disposto il decollo immediato di caccia intercettori, incaricati di identificare e, se necessario, scortare il velivolo fino a una destinazione stabilita o procedere a un atterraggio forzato.

La 135ª Squadriglia Radar Remota opera alle dipendenze del Comandante della 4ª Brigata Telecomunicazioni e Sistemi di Difesa Aerea Assistenza al Volo, con sede a Borgo Piave (Latina), ed è pienamente integrata nel sistema di difesa aerea NATO. Il reparto garantisce l’efficienza del sensore radar, degli apparati radio e la piena operatività della cellula Ship Shore Ship Buffer (S.S.S.B.), nodo strategico per l’integrazione dei dati tra unità navali, sistemi aviotrasportati e siti di difesa aerea.

L’iniziativa ha riscosso grande interesse tra gli studenti, offrendo loro uno sguardo diretto su un settore lavorativo altamente tecnologico e di rilevanza strategica, rafforzando il percorso di orientamento promosso dall’I.T.E.T. “G. Garibaldi” verso le opportunità professionali del futuro.



