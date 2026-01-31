La protesta contro Antonini. Fumogeni e petardi in campo, Daspo per tre tifosi del Trapani

31/01/2026 09:55:00

Tre tifosi del F.C. Trapani 1905 non potranno più accedere agli impianti sportivi. Il Giuseppe Felice Peritore, Questore di Trapani, ha infatti emesso tre provvedimenti di DASPO (Divieto di accesso alle manifestazioni sportive) al termine delle indagini sui fatti avvenuti durante l’incontro Trapani–Sorrento.

Il provvedimento nasce dagli episodi registrati il 18 gennaio scorso, nel corso della partita Trapani–Sorrento, valida per il campionato di Serie C, girone C. Intorno al 18° minuto di gioco, alcuni tifosi locali, posizionati nel settore Curva Locali, hanno acceso e lanciato numerosi fumogeni e petardi all’interno del terreno di gioco. Tutto parte dalla contestazione al presidente Valerio Antonini e alla dirigenza del Trapani calcio.

Gara sospesa e pericoli per giocatori e steward

Diversi artifizi pirotecnici hanno raggiunto l’area di rigore, finendo in prossimità del portiere della squadra di casa. Il lancio ha provocato il danneggiamento del manto erboso e creato una situazione di grave pericolo per gli steward e per i calciatori, costringendo il direttore di gara a disporre la sospensione temporanea dell’incontro.

Le indagini della DIGOS

Le indagini condotte dalla DIGOS e la successiva istruttoria della Divisione Anticrimine della Questura di Trapani hanno permesso di identificare i tifosi ritenuti responsabili delle condotte contestate, portando all’emissione dei tre DASPO.

Secondo quanto riferito dalla Questura, sono ancora in corso ulteriori accertamenti per individuare eventuali altri responsabili.

Divieto di accesso agli stadi

Il Questore ha ritenuto che i comportamenti messi in atto abbiano rappresentato una concreta turbativa dell’ordine e della sicurezza pubblica. Per questo motivo è stato disposto il divieto di accesso agli impianti sportivi, con rilevanti conseguenze penali in caso di violazione.

Il DASPO viene definito dalla Questura come uno strumento fondamentale di prevenzione e di tutela dell’ordine pubblico, finalizzato a evitare il ripetersi di episodi di violenza e disordine durante le manifestazioni sportive.



