Maltempo a Mazara, fiumi sotto osservazione: la situazione

31/01/2026 13:12:00

Prosegue il monitoraggio del territorio a seguito del maltempo che nelle ultime ore ha interessato la città di Mazara. Dalle prime luci dell’alba la Protezione civile comunale, insieme al personale del Comune e alle associazioni di volontariato, è impegnata soprattutto lungo le sponde dei fiumi Mazaro e Delia/Arena, dove si è registrato un innalzamento del livello delle acque.

Le attività sono coordinate dall’assessore Caruso e dai dirigenti del settore tecnico e della Polizia municipale, Sanseverino e Menfi. Al momento la situazione viene definita sotto controllo, con i livelli idrici che stanno lentamente tornando alla normalità.

Interventi sono in corso anche sul lungomare e nel quartiere Makara, dove si è lavorato per favorire il deflusso delle acque piovane accumulatesi sulle carreggiate. In via precauzionale sono state inoltre nastrate alcune parti delle strade di accesso al Lungomazaro.

Il Centro operativo comunale di Protezione civile, attivato già nei giorni scorsi, resta operativo e continuerà a monitorare l’evolversi della situazione nelle prossime ore, anche se al momento non si segnalano particolari criticità.



