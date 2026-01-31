Sezioni
Istituzioni

» Dai Comuni
31/01/2026 20:00:00

Tributi locali, il Comune di Castellammare avvia l’iter per la “rottamazione quinquies”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-01-2026/tributi-locali-il-comune-di-castellammare-avvia-l-iter-per-la-rottamazione-quinquies-450.jpg

 Il Comune di Castellammare del Golfo ha avviato l’iter amministrativo per l’adesione alla definizione agevolata dei tributi locali, la cosiddetta rottamazione quinquies prevista dalla normativa statale. Con un atto di indirizzo dell’amministrazione comunale è stato avviato il percorso che consentirà ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione debitoria pagando esclusivamente il capitale dovuto, con l’esclusione di sanzioni e interessi. L’adesione sarà possibile solo dopo l’approvazione di uno specifico regolamento da parte del Consiglio comunale.

 

La misura, prevista dalla legge di Bilancio 2026 in vigore dal 1° gennaio, consente agli enti locali di disciplinare, tramite regolamento, forme di regolarizzazione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali, favorendo l’adempimento spontaneo e offrendo un concreto supporto a cittadini e imprese che attraversano una fase di difficoltà economica.

 

«L’obiettivo è alleggerire il carico fiscale sui contribuenti e, allo stesso tempo, rendere più efficiente e sostenibile la gestione delle entrate comunali, migliorando la qualità dei crediti realmente esigibili», affermano il sindaco Giuseppe Fausto e l’assessore al Bilancio e Tributi Epifanio Bonventre, promotore dell’atto di indirizzo. «Un’occasione concreta per trasformare i debiti pregressi in risorse utili per la collettività».

Il percorso amministrativo prevede ora la predisposizione del regolamento che disciplinerà nel dettaglio modalità, condizioni, importi e scadenze per l’adesione alla definizione agevolata.

«La misura rappresenta anche un’opportunità per il Comune – concludono Fausto e Bonventre – perché consente di recuperare crediti maturati nel tempo, accelerare la riscossione delle entrate, migliorare la liquidità di cassa e ridurre in modo concreto il contenzioso, grazie all’adesione volontaria dei contribuenti».









