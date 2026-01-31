Sezioni
Consorzi di bonifica, via libera dal governo Schifani al ddl di riordino

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-01-2026/consorzi-di-bonifica-via-libera-dal-governo-schifani-al-ddl-di-riordino-450.jpg

Via libera dal governo Schifani al disegno di legge sul riordino dei consorzi di bonifica della Regione siciliana. Il provvedimento è stato approvato oggi in giunta e punta a una riforma strutturale attesa da oltre trent’anni dal mondo agricolo.

 

Il ddl prevede la messa in liquidazione dei tredici consorzi di bonifica attualmente esistenti e la costituzione di quattro nuovi enti, organizzati su base territoriale: Sicilia Nord-Orientale, Sicilia Nord-Occidentale, Sicilia Sud-Orientale e Sicilia Sud-Occidentale. Un accorpamento che mira a semplificare la gestione e a rendere più efficiente l’utilizzo della risorsa idrica.

 

«Il disegno di legge – spiega l’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino – mette ordine nell’esercizio delle funzioni in materia di bonifica e irrigazione. Oltre alla riduzione del numero di enti, migliora la razionalizzazione della risorsa idrica, restituendo centralità agli agricoltori in termini di governance».

 

I nuovi consorzi saranno individuati secondo il principio dell’omogeneità dei bacini idrografici e dell’unitarietà dei sistemi idrici, con l’obiettivo di migliorare i servizi offerti. Tra i punti qualificanti della riforma anche il principio della giustizia impositiva: «Acqua e servizi si pagheranno solo se effettivamente ricevuti», sottolinea Sammartino.

Per la programmazione, progettazione, realizzazione e gestione delle opere di bonifica e irrigazione, i quattro consorzi opereranno attraverso un ufficio interconsortile

 

Questo organismo si occuperà della redazione del piano generale di bonifica, irrigazione e tutela del territorio, del bilancio ambientale e della gestione del catasto regionale unico, in collaborazione con il Dipartimento regionale dell’Agricoltura.

«Adesso – conclude Sammartino – lavoreremo di concerto con il Parlamento regionale affinché in tempi celeri si possa approvare una riforma fondamentale per il futuro dell’agricoltura siciliana».









