Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dalla Regione
09/02/2026 11:13:00

La morte di Antonino Zichichi: il cordgolio della politica e delle istituzioni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-02-2026/1770632321-0-la-morte-di-antonino-zichici-il-cordgolio-della-politica-e-delle-istituzioni.jpg

La morte dello scienziato trapanese Antonino Zichichi sta suscitando un’ondata di cordoglio nel mondo della politica e delle istituzioni, in Sicilia e a livello nazionale. Fisico di fama internazionale, grande divulgatore scientifico e fondatore del Centro di Cultura Scientifica “Ettore Majorana” di Erice, Zichichi ha legato indissolubilmente il suo nome alla Sicilia, contribuendo a renderla un punto di riferimento mondiale nel campo della ricerca e del dialogo tra scienza e cultura.

 

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha sottolineato il valore straordinario del suo impegno: «Con la scomparsa di Antonino Zichichi l’Italia perde uno scienziato di statura mondiale e un grande divulgatore. Zichichi ha saputo abbinare il suo nome alla Sicilia e al Centro Majorana di Erice, rendendoli un punto di riferimento internazionale per la fisica e per il dialogo tra scienza e cultura». Schifani ha quindi espresso, a nome del governo regionale, il cordoglio ai familiari e alla comunità scientifica.

 

 

 

Parole di profonda stima anche dal presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno: «Con Antonino Zichichi se ne va uno degli uomini che più hanno creduto nella capacità della nostra terra di essere protagonista attraverso la cultura e la scienza, combattendo certi stereotipi con la forza delle idee». Galvagno ha ricordato come Zichichi abbia trasformato Erice «in un luogo simbolo del sapere internazionale», ribadendo che la Sicilia può essere «centro di eccellenza, ricerca e visione». Il presidente dell’Ars ha infine ricordato il suo ruolo di assessore regionale, sottolineando che «il vuoto che lascia sarà difficile da colmare».

 

Cordoglio anche dal mondo sindacale. La segretaria generale della Cisl Palermo Trapani, Federica Badami, ha parlato di «una grave perdita per tutto il mondo scientifico, culturale e non solo, di Trapani, di tutto il Paese e dello scenario internazionale». Badami ha espresso l’auspicio che «il suo importante impegno come divulgatore scientifico, che ha dato lustro al nostro territorio, possa proseguire grazie al lavoro del Centro di Cultura Scientifica Ettore Majorana di Erice», da lui fondato.

La scomparsa di Antonino Zichichi lascia un segno profondo non solo nella comunità scientifica, ma nell’intera Sicilia, che attraverso il suo lavoro ha saputo affermarsi come terra di sapere, ricerca e visione internazionale.









Native | 07/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-02-2026/1770287213-0-elezioni-comunali-2026-perche-la-radio-batte-i-social.jpg

Elezioni comunali 2026: perché la radio batte i social 

Native | 04/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-02-2026/1770130762-0-quando-san-valentino-cade-nel-pieno-di-carnevale-la-doppia-festa-alla-pasticceria-savoia.jpg

Quando San Valentino cade nel pieno di Carnevale: la doppia festa alla...

Native | 03/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-02-2026/1770191795-0-leonardo-falco-confermato-segretario-uila-trapani-all-8-congresso-di-categoria.jpg

Leonardo Falco confermato segretario Uila Trapani all’8°...