La morte di Antonino Zichichi: il cordgolio della politica e delle istituzioni

09/02/2026 11:13:00

La morte dello scienziato trapanese Antonino Zichichi sta suscitando un’ondata di cordoglio nel mondo della politica e delle istituzioni, in Sicilia e a livello nazionale. Fisico di fama internazionale, grande divulgatore scientifico e fondatore del Centro di Cultura Scientifica “Ettore Majorana” di Erice, Zichichi ha legato indissolubilmente il suo nome alla Sicilia, contribuendo a renderla un punto di riferimento mondiale nel campo della ricerca e del dialogo tra scienza e cultura.

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha sottolineato il valore straordinario del suo impegno: «Con la scomparsa di Antonino Zichichi l’Italia perde uno scienziato di statura mondiale e un grande divulgatore. Zichichi ha saputo abbinare il suo nome alla Sicilia e al Centro Majorana di Erice, rendendoli un punto di riferimento internazionale per la fisica e per il dialogo tra scienza e cultura». Schifani ha quindi espresso, a nome del governo regionale, il cordoglio ai familiari e alla comunità scientifica.

Parole di profonda stima anche dal presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno: «Con Antonino Zichichi se ne va uno degli uomini che più hanno creduto nella capacità della nostra terra di essere protagonista attraverso la cultura e la scienza, combattendo certi stereotipi con la forza delle idee». Galvagno ha ricordato come Zichichi abbia trasformato Erice «in un luogo simbolo del sapere internazionale», ribadendo che la Sicilia può essere «centro di eccellenza, ricerca e visione». Il presidente dell’Ars ha infine ricordato il suo ruolo di assessore regionale, sottolineando che «il vuoto che lascia sarà difficile da colmare».

Cordoglio anche dal mondo sindacale. La segretaria generale della Cisl Palermo Trapani, Federica Badami, ha parlato di «una grave perdita per tutto il mondo scientifico, culturale e non solo, di Trapani, di tutto il Paese e dello scenario internazionale». Badami ha espresso l’auspicio che «il suo importante impegno come divulgatore scientifico, che ha dato lustro al nostro territorio, possa proseguire grazie al lavoro del Centro di Cultura Scientifica Ettore Majorana di Erice», da lui fondato.

La scomparsa di Antonino Zichichi lascia un segno profondo non solo nella comunità scientifica, ma nell’intera Sicilia, che attraverso il suo lavoro ha saputo affermarsi come terra di sapere, ricerca e visione internazionale.



