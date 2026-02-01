Sezioni
Sport

» Calcio
01/02/2026 17:11:00

Trapani ko con l'Altamura tra pioggia, errori e contestazioni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-02-2026/1769962194-0-trapani-ko-con-l-altamura-tra-pioggia-errori-e-contestazioni.jpg

Piove sul bagnato per il Trapani. Sotto una pioggia battente, i granata sono stati superati 1-0 in casa dall'Altamura al termine di una partita nella quale il risultato più giusto sarebbe stato quantomeno il pareggio.

Il Trapani ha disputato una gara tutta cuore, ma gli errori sotto misura non hanno consentito di portare a casa almeno un punto, utile per la classifica e cercare di avvicinare la salvezza.

La rete del pareggio i granata l'avevano pure realizzata, all'82', con Kirwan, ma l'arbitro ha deciso di annullare il gol per un fallo in attacco commesso da Motoc. E, così, nonostante l'assedio finale della squadra di Aronica, a festeggiare è stato l'Altamura.

I pugliesi hanno sfruttato una delle due sole occasioni create, soprattutto la prima, con un contropiede finalizzato da Curcio che ha colto di sorpresa la retroguarda trapanese.

L'altra occasione degli ospiti in avvio di ripresa e, poi, per tutta la partita è stato il Trapani a condurre il gioco. Ma, questa volta, gli attaccanti granata non sono riusciti a farsi valere, sprecando tutte le possibilità che riuscivano a costruire.

La partita è stata caratterizzata da una ripetizione della contestazione nei confronti del presidente Valerio Antonini: striscioni e cori contro il numero uno granata che questa volta era in tribuna, per assistere dal vivo alla gara della sua squadra.

Sul campo il Trapani, dopo i primi minuti di studio, ha cominciato a pressare sull'acceleratore dalla metà della prima frazione. Ci ha provato con Stauciuc prima e con Benedetti poi, ma a difettare è stata sempre la mira.

All'improvviso, però, l'Altamura ha trovato il gol con Curcio al 38', quindi, per tutta la ripresa è stato praticamente un monologo del Trapani.

Diverse conclusioni verso la porta del portiere Alastra, ex delle giovanili del Trapani, ma l'estremo difrensore pugliese ha sempre detto di no. Quindi, all'82' il gol del pareggio era arrivato con Kirwan, ma l'arbitro ha annullato per un fallo di Motoc.

E nei minuti finali, quelli del recupero, è stato un vero e proprio assedio. Trapani tutto in avanti con l'Altamura a proteggersi, con l'obiettivo di chiudere le linee di passaggio e di tiro.

I granata ci hanno provato in serie con Kirwan, Celeghin, Matos e Nicoli, ma il risultato finale non è cambiato. E l'Altamura si porta via da Trapani tre punti insperati per come è andata la partita, mentre il Trapani si lecca le ferite per una sconfitta immeritata che lascia la squadra in piena zona play-out.



