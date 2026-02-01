Sezioni
Cronaca
01/02/2026 12:02:00

Omicidio di Partinico, l'indagato resta in carcere ma il gip non convalida il fermo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-02-2026/omicidio-di-partinico-l-indagato-resta-in-carcere-ma-il-gip-non-convalida-il-fermo-450.png

Il gip di Palermo Walter Turturici non ha convalidato il fermo nei confronti di Francesco Lo Iacono, 47 anni, di Partinico, accusato di avere ucciso con tre colpi di pistola l’allevatore Vito La Puma, 73 anni, lo scorso 14 gennaio nelle campagne tra Partinico e Borgo Parrini.

 

Il giudice, su richiesta della procura, ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere. Lo Iacono, difeso dall’avvocata Maria Polizzi, anche davanti al gip si è avvalso della facoltà di non rispondere. L’avvocata nel corso dell’udienza si è opposta alla convalida perché non c'era il pericolo di fuga dell’indagato.









