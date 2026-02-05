Buongiorno24 del 5 Febbraio 2026

05/02/2026 09:25:00

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, sui canali social e in diretta radio su Rmc 101, per raccontare e spiegare i fatti più importanti della giornata.

Apriamo con la strage dei cacciatori nei Nebrodi, il triplice omicidio avvenuto nel bosco di contrada Caristia. C’è un uomo indagato: un bracciante agricolo di 50 anni, amico di una delle vittime, che ha ammesso di essere stato sul posto ma sostiene di essersi allontanato prima degli spari. Le indagini della Procura proseguono per chiarire movente e dinamica di un delitto che ha scosso profondamente l’intera comunità.

Poi ci spostiamo a Niscemi, dove la frana continua ad allargarsi. Centinaia di case non saranno più abitabili, oltre mille persone sono state evacuate e il Comune è alla ricerca di alloggi per gli sfollati. Intanto il caso arriva in Parlamento: il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci parla di frana inevitabile, ma lo scontro politico è durissimo e resta aperto il tema della prevenzione mancata.

Ampio spazio anche alla cronaca giudiziaria e alla sicurezza. A Marsala un cittadino sudanese è stato arrestato per violenza sessuale e per l’aggressione a due agenti di polizia: dopo la convalida è stato allontanato dalla città e trasferito al CPR di Trapani. Ad Alcamo, invece, la Cassazione ha annullato per prescrizione la condanna dell’ex vicesindaco Pasquale Perricone nell’inchiesta sul presunto comitato d’affari.

Parleremo poi di legalità e territorio, con la notizia positiva che arriva da Castelvetrano: un bene confiscato alla criminalità organizzata diventerà un centro aggregativo e di servizi sociali, restituendo alla città uno spazio che per anni era stato simbolo di degrado.

Infine, uno sguardo ai temi istituzionali: dallo stato di agitazione del personale del Tribunale di Marsala, alle tensioni politiche sul pacchetto sicurezza del governo, atteso in Consiglio dei ministri dopo i rilievi del Quirinale.

Questi i temi di Buongiorno24, la finestra informativa del mattino di Tp24: ogni giorno, dal lunedì al venerdì, per sapere e capire cosa succede nel nostro territorio e non solo.



