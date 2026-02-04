Marsala, commerciante aggredito in negozio da una coppia: chiesto denaro, poi il pestaggio

04/02/2026 14:36:00

Ancora violenza e paura a Marsala. Questa mattina un commerciante di corso Calatafimi è stato brutalmente aggredito da una coppia all’interno del proprio negozio, subito dopo l’apertura.

Un uomo e una donna si sono presentati nell’esercizio commerciale chiedendo del denaro. Al rifiuto del titolare, la donna lo ha aggredito per prima, colpendolo ripetutamente. Subito dopo è intervenuto anche l’uomo, che ha continuato il pestaggio prima di allontanarsi rapidamente dal locale.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso il commerciante e lo hanno trasportato al pronto soccorso per le cure del caso.



