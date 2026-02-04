Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
04/02/2026 14:36:00

Marsala, commerciante aggredito in negozio da una coppia: chiesto denaro, poi il pestaggio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-02-2026/marsala-commerciante-aggredito-in-negozio-da-una-coppia-chiesto-denaro-poi-il-pestaggio-450.jpg

Ancora violenza e paura a Marsala. Questa mattina un commerciante di corso Calatafimi è stato brutalmente aggredito da una coppia all’interno del proprio negozio, subito dopo l’apertura.

 

Un uomo e una donna si sono presentati nell’esercizio commerciale chiedendo del denaro. Al rifiuto del titolare, la donna lo ha aggredito per prima, colpendolo ripetutamente. Subito dopo è intervenuto anche l’uomo, che ha continuato il pestaggio prima di allontanarsi rapidamente dal locale.

 

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso il commerciante e lo hanno trasportato al pronto soccorso per le cure del caso. 









Native | 04/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-02-2026/1770130762-0-quando-san-valentino-cade-nel-pieno-di-carnevale-la-doppia-festa-alla-pasticceria-savoia.jpg

Quando San Valentino cade nel pieno di Carnevale: la doppia festa alla...

Native | 03/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-02-2026/1770191795-0-leonardo-falco-confermato-segretario-uila-trapani-all-8-congresso-di-categoria.jpg

Leonardo Falco confermato segretario Uila Trapani all’8°...

Native | 02/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-02-2026/1770039297-0-open-day-8-febbraio-al-liceo-artistico-don-gaspare-morello-di-mazara-scopri-i-corsi-laboratori-e-la-moda.jpg

Open Day 8 febbraio al Liceo Artistico 'Don Gaspare Morello' di...