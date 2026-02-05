5 Febbraio: Trump ritira gli agenti, trilaterale per la pace, Vannacci contro Salvini

05/02/2026 07:08:00

E' il 5 Febbraio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Trump ha ritirato 700 agenti federali delle forze dell’ordine dal Minnesota. Ma ne restano ancora 2.300

• Ieri Xi Jinping ha parlato con Trump di petrolio, soia, Taiwan, Russia e del viaggio del tycoon, che volerà in Cina ad aprile

• Xi ha anche parlato con Putin per approfondire «un nuovo e ambizioso piano per lo sviluppo delle relazioni bilaterali»

• I russi avrebbero intercettato le comunicazioni di 17 satelliti europei. Lo ha rivelato il Financial Times

• Ad Abu Dhabi si è tenuto un nuovo round del trilaterale Usa-Russia-Ucraina. Per Kiev è stato «sostanziale e produttivo»

• Iran e Usa hanno sfiorato la rottura definitiva ma alla fine hanno confermato l’incontro di domani in Oman

• Ryan Routh, l’uomo che tentò di uccidere Trump nel campo da golf di Palm Beach, è stato condannato all’ergastolo

• Il dipartimento di Giustizia statunitense ha reso pubbliche le immagini della morte di Jeffrey Epstein. Anche quella del cappio con il quale s’è impiccato

• L’ex principe Andrea è stato sfrattato. Dopo aver visto la sua foto a quattro zampe sopra una giovane donna, re Carlo lo ha costretto a lasciare Windsor

• In Nigeria la Jihad ha ucciso altri 170 civili che non si sono piegati ai suoi diktat. Gli Usa manderanno una piccola squadra dell’esercito

• L’Ungheria ha condannato a 8 anni di carcere l’attivista antifascista tedesca Maja T., l’altro caso Salis

• Per Vannacci, il traditore è Salvini, «dall’Ucraina alla Fornero». Appena nato, Futuro Nazionale rischia di indebolire la Lega, ma anche di dover cambiare nome



• Oggi il cdm darà il via libera al decreto sicurezza corretto con i rilievi del Quirinale su scudo penale (valido per tutti i cittadini) e fermo preventivo (di 12 ore con l’ok del giudice)

• Riscritto, sempre con le correzioni del Colle, anche il decreto Ponte. Via i limiti alla Corte dei Conti. Salta anche Ciucci come commissario straordinario

• L’80 per cento dei siti porno ancora non rispetta l’obbligo di verificare l’età degli utenti italiani

• Ue, Usa e Giappone hanno annunciato un’intesa sui minerali critici per contrastare il dominio cinese

• Caltagirone sale ancora in Mps. Ora è al 11,45 per cento. E, assieme agli altri azionisti privati di peso – Delfin e Banco Bpm –, ha dato il via libera alle modifiche dello statuto

• L’americana Live Nation si è comprata il Forum di Assago per 100 milioni di euro

• Il Washington Post licenzia 300 giornalisti. Chiuse le redazioni locali, sportive e culturali. Via anche i corrispondenti da Medio Oriente, Cina e Taiwan

• Le macchine volanti sono diventate realtà. Si chiamano Helix, hanno un’autonomia di mezz’ora, un paracadute di emergenza e un sistema automatico di atterraggio. Il prezzo? 170 mila euro

• La prima paziente italiana curata con la Psilocibina – il principio attivo dei funghi psichedelici – ha 63 anni e soffre di depressione

• Al referendum sulla giustizia non si potrà votare fuori sede. Chi vuole esprimere la propria preferenza dovrà tornare nel comune in cui risiede

• L’angelo con la faccia di Giorgia Meloni è stato cancellato. Per il parroco nella basilica romana di San Lorenzo in Lucina c’erano troppi visitatori che «non venivano per pregare»

• Tra i cecchini del weekend di Sarajevo ci sarebbe un ex autotrasportatore di Pordenone di 80 anni

• Abu Mazen ha annunciato che il 1° novembre si terranno le elezioni per il Consiglio nazionale. Per la prima volta i membri verranno eletti da popolo. Ma, stando ai palestinesi, è solo «fumo negli occhi»

• La gelosia, dopo un tradimento, non è un’attenuante per i reati di stalking e lesioni. Anzi è un’aggravante. Lo dice la Cassazione

• Per ottenere l’assegno di divorzio bisognerà dimostrare che la disparità di reddito è una conseguenza diretta di scelte familiari condivise durante il matrimonio

• Giuseppe Musella ha confessato di aver ucciso la sorella. Avevano litigato per la musica troppo alta. Dice di avere lanciato il coltello contro Ylenia solo per spaventarla. Ma l’ha colpita

• Giuseppe Calabrò, di 74 anni, e Demetrio Latella, di 71, sono stati condannati all’ergastolo per il sequestro e l’omicidio di Cristina Mazzotti, avvenuto nel 1975. Cinquant’anni fa

• Stella Boggio, la donna che l’anno scorso uccise con una coltellata al cuore il compagno Marco Magagna, è stata condannata a 21 anni di galera. L’accusa ne aveva chiesti 14

• In provincia di Lucca un’intera famiglia – madre, padre e due figli – è morta intossicata dal monossido di carbonio

• In Grecia un battello carico di migranti e una nave della guardia costiera si sono scontrati: 15 morti

• Giovanni Malagò non è stato eletto nel board del Cio. È stato battuto dal cileno Neven Ilic per un voto. Ci è rimasto male

• Verso le Olimpiadi. Oggi in pista l’Italia del curling e le azzurre dell’hockey. Ieri Franzoni è arrivato secondo alla prima prova crono della discesa libera maschile

• In Coppa Italia l’Inter ha battuto il Toro per 2 a 1 e vola in semifinale. Per il petardo lanciato da un tifoso, il club nerazzurro ha ricevuto una multa da 50 mila euro

• Lunedì Cristiano Ronaldo ha scioperato. Non è sceso in campo per protestare contro la proprietà dell’al-Nassr che non investe nella squadra

• Oggi a Inagi, sobborgo di Tokyo a mezz’ora dal centro, si inaugura il primo parco a tema Pokémon permanente. Anche il cibo è a forma di Pikachu

• Il Salone del Libro si terrà dal 14 al 18 maggio. Titolo: Il mondo salvato dai ragazzini. La Lectio inaugurale sarà di Zadie Smith. Benini confermata alla guida della kermesse fino al 2029

• Sono morti il giudice «ammazzasentenze» Corrado Carnevale (96 anni), l’attrice tedesco-americana Christa Lang (82), l’anarco-fascista Mario Michele Merlino (82), la giornalista e critica d’arte Lorenza Trucchi (104), l’artista del vetro Italo Varisco (96)



Titoli

Corriere della Sera: Sicurezza, correzioni dal Colle

la Repubblica: Il Quirinale corregge / il decreto sicurezza

La Stampa: Pacchetto sicurezza / i paletti del Quirinale

Il Sole 24 Ore: Auto europea assediata dai big asiatici / Servono incentivi e bonus per l’elettrico

Avvenire: Ritorno di fiamma

Il Messaggero: Sicurezza, sì al fermo preventivo

Il Giornale: Alla Salis tedesca / 8 anni di carcere / A quella italiana / 20 mila euro al mese

Leggo: Sicurezza i rilievi del Colle

Qn: Sicurezza, i paletti del Colle / A Torino rilasciati gli arrestati

Il Fatto: Pure La Russa evoca / lo «Stato di polizia»

Libero: Tutti a casa i picchiatori rossi

La Verità: Già a casa i picchiatori di Torino

Il Mattino: Via libera al fermo preventivo

il Quotidiano del Sud: Scudo e fermo preventivo / il Colle ferma il governo

il manifesto: Un giorno / in questura

Domani: Sicurezza, patto Mattarella-Meloni / La stretta c’è, ma la forma è salva



