Franco Battiato. Un'altra vita, al MAXXI

01/02/2026 06:00:00

È appena iniziata al MAXXI di Roma la prima mostra antologica che racconta, a tutto tondo, un personaggio unico come Franco Battiato.



Cimeli, dischi, quadri e ricordi che ricostruiscono la figura di un artista, nato in provincia di Catania nel 1945, che non smetterà mai di parlarci.



Un percorso emozionante in sette sezioni, visitabile fino al 26 aprile 2026. Dal trasferimento a Milano (dove diventa amico di Giorgio Gaber) alle tappe di una evoluzione che lo portò dall’acustica all’elettronica, fino al successo raggiunto con il passaggio dall’avanguardia al pop.



Non mancano le sezioni dedicate agli studi sul misticismo, ai viaggi in oriente, ai libri che amava. Qui, in particolare, si ricorda l’esibizione al Teatro Nazionale Iracheno nel Concerto di Baghdad cantando in italiano e in arabo, un’iniziativa umanitaria che entrò nella storia.



Al centro del percorso si trova l’”Ottagono” (richiamo all’Ottava, la sua casa editrice, nonché all’ottava musicale), un piccolo spazio immersivo in cui i brani di Battiato, con il sistema Dolby Atmos, vengono rimasterizzati e mixati dividendo ogni traccia nelle 12 casse presenti.



Tutte le sue vite e le sfaccettature del suo talento sono ricomposte nella mostra curata da Giorgio Calcara e Grazia Cristina Battiato, compresi i suoi dipinti e le locandine dei film, a testimonianza di una creatività poliedrica.

Un artista “verticale” che ha portato avanti un’instancabile ricerca musicale, alla quale corrispondeva un incessante percorso spirituale, un lavoro nella profondità di sé stesso.

Seppur cosmopolita, dimostrò un amore profondo per le proprie radici e negli anni ‘90 si stabilì ai piedi dell’Etna, nella verdeggiante villa di Milo, da cui provengono la maggior parte degli oggetti in mostra.

La contaminazione è la costante del lavoro del musicista, che riuscì a fare emergere in ogni composizione un equilibrio e una serenità fuori del comune.

La nipote, infatti, dichiara l’intenzione di trasmettere - attraverso questa esposizione e la nascente Fondazione Franco Battiato ETS - il messaggio di amore e gentilezza che, secondo l’artista, «abbattono i muri». E descrive lo zio come «una presenza dolce, ironica, attenta, ma soprattutto semplice, con un’eleganza naturale, una calma che sembrava provenire da un luogo interiore più vasto del nostro. Amava ascoltare, osservare, lasciarsi stupire dalle piccole cose. Riusciva a trasmettere senza insegnare, dando l’esempio in ogni sua azione.»



Giorgio Calcara ricorda che «in un continuo rigenerarsi di vite, la sperimentazione è all’origine dell’esplosione vitale di arte e musica di Franco Battiato, il cui obiettivo non era diventare famoso per la gloria, quanto piuttosto scuotere l’ascoltatore sul piano emotivo, provocando quei micro-shock inattesi che innescano il cortocircuito del pensiero e dello spirito. Battiato vuole essere il propagatore di una proposta di rivoluzione intellettuale contro il dilagante decadentismo. Il suo insegnamento più importante: la bellezza della ricerca di sé.»



Si delinea, quindi, il ritratto di un “genio semplice”, ben lontano dal desiderio di accumulare ricchezza materiale. E, al contempo, un compositore colto che ha spaziato tra diversi generi di musica restando sempre in comunicazione con il grande pubblico; un musicista che ha trasformato la musica italiana con testi evocativi, motivi indimenticabili e una voce inconfondibile.



La mostra-evento al MAXXI celebra, a cinque anni dalla scomparsa, nel 2021, l’essenza di un uomo che sarà sempre con noi perché come amava dire: «Finché non saremo liberi torneremo ancora, ancora e ancora».

Sabrina Sciabica





