Cronaca

» Incidenti
01/02/2026 15:56:00

Trapani. Domani i funerali di Giuseppe Salafia, morto nel terribile incidente al Lungomare

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-02-2026/1769957948-0-trapani-domani-i-funerali-di-giuseppe-salafia-morto-nel-terribile-incidente-al-lungomare.jpg

Si terranno domani, lunedì 2 febbraio, i funerali di Giuseppe Salafia, l’uomo di 44 anni deceduto dopo undici giorni di agonia in seguito al grave incidente stradale avvenuto sul lungomare Dante Alighieri di Trapani.

Salafia è morto il 30 gennaio 2026.

 

 La salma si trova presso la Funeral Home Incandela S.R.L., in via Sanseverino 62, dove è possibile rendere l’ultimo saluto. Le esequie saranno celebrate alle ore 15.30 nella chiesa di San Giovanni.

 

L’incidente risale al 20 gennaio, intorno alle 13.30, nei pressi dell’ex Mercatone. Salafia era alla guida di un’Alfa Romeo che si è scontrata frontalmente con una Opel, a bordo della quale viaggiavano due coniugi, rimasti anche loro feriti. Le condizioni dell’uomo erano apparse subito gravissime: dopo il primo ricovero all’ospedale di Trapani, era stato trasferito a Villa Sofia, a Palermo, dove è deceduto.









