Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Incidenti
31/01/2026 11:44:00

Il terribile incidente sul lungomare di Trapani, è morto Giuseppe Salafia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/31-01-2026/1769856353-0-il-terribile-incidente-sul-lungomare-di-trapani-e-morto-giuseppe-salafia.jpg

Non ce l’ha fatta Giuseppe Salafia, il 44enne di Trapani rimasto gravemente ferito nel violento incidente stradale del 20 gennaio scorso sul lungomare Dante Alighieri. L’uomo è deceduto a Palermo, all’ospedale Ospedale Villa Sofia, dove era stato trasferito per le gravi lesioni riportate nello scontro.

 

Il sinistro era avvenuto intorno alle 13.30, sul lungomare Dante Alighieri di Trapani, all’altezza dell’ex Mercatone, in direzione del centro cittadino. Due auto si erano scontrate frontalmente per cause ancora in fase di accertamento, in un impatto particolarmente violento.

 

Alla guida dell’Alfa Romeo c’era Giuseppe Salafia. Sull’altra vettura, una Opel, viaggiavano i coniugi Salvatore Zuppardo, 73 anni, e Patrizia Fici, 59 anni, entrambi trapanesi. Tutti e tre i feriti erano stati soccorsi in codice rosso e trasportati d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani.

Le condizioni di Salafia erano apparse da subito critiche. Dopo il ricovero, era stato trasferito a Palermo, dove nelle ultime ore il quadro clinico si è aggravato fino al decesso.









Native | 31/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-01-2026/1769699457-0-elezioni-2026-perche-una-campagna-senza-tp24-e-una-campagna-che-nessuno-legge.jpg

Elezioni 2026: perché una campagna senza Tp24 è una campagna...

Native | 29/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-01-2026/1769682684-0-regali-per-bambini-come-scegliere-un-giocattolo-che-duri-nel-tempo.jpg

Regali per bambini: come scegliere un giocattolo che duri nel tempo

Native | 22/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768896256-0-cure-senza-spostarsi-servizi-sanitari-alcamesi-un-presidio-per-il-territorio.jpg

Cure senza spostarsi: Servizi Sanitari Alcamesi, un presidio per il...