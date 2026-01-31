Il terribile incidente sul lungomare di Trapani, è morto Giuseppe Salafia

31/01/2026 11:44:00

Non ce l’ha fatta Giuseppe Salafia, il 44enne di Trapani rimasto gravemente ferito nel violento incidente stradale del 20 gennaio scorso sul lungomare Dante Alighieri. L’uomo è deceduto a Palermo, all’ospedale Ospedale Villa Sofia, dove era stato trasferito per le gravi lesioni riportate nello scontro.

Il sinistro era avvenuto intorno alle 13.30, sul lungomare Dante Alighieri di Trapani, all’altezza dell’ex Mercatone, in direzione del centro cittadino. Due auto si erano scontrate frontalmente per cause ancora in fase di accertamento, in un impatto particolarmente violento.

Alla guida dell’Alfa Romeo c’era Giuseppe Salafia. Sull’altra vettura, una Opel, viaggiavano i coniugi Salvatore Zuppardo, 73 anni, e Patrizia Fici, 59 anni, entrambi trapanesi. Tutti e tre i feriti erano stati soccorsi in codice rosso e trasportati d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani.

Le condizioni di Salafia erano apparse da subito critiche. Dopo il ricovero, era stato trasferito a Palermo, dove nelle ultime ore il quadro clinico si è aggravato fino al decesso.



