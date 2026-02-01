Poche monache di clausura a Mazara, l'appello del Vescovo

01/02/2026 09:03:00

“Custodire un dono” è l’iniziativa di preghiera promossa dal Vescovo monsignor Angelo Giurdanella per il monastero di clausura San Michele di Mazara del Vallo.

Il Vescovo, con profonda sollecitudine pastorale e con sincero amore per la vita consacrata, ha a cuore la permanenza della vita monastica femminile nel monastero, dove attualmente sono rimaste soltanto due monache anziane. Per questo motivo, il Vescovo ha rivolto una richiesta formale alla Badessa madre Stefania Robione, osb, del monastero di Santa Maria di Rosano (Rignano sull’Arno, Firenze), affinché alcune monache possano essere inviate a Mazara del Vallo per sostenere e rivitalizzare la comunità monastica, evitando così la dolorosa prospettiva della soppressione del monastero. Sono ormai trascorsi due mesi da tale richiesta e, purtroppo, sembrano emergere alcune difficoltà che ne rallentano l’accoglimento. «Alla luce di questa situazione, sentiamo con forza il bisogno di affidarci alla preghiera fiduciosa e perseverante del Popolo di Dio», dice il Vescovo. Da qui l’invito a tutti i fedeli della Diocesi a unirsi in un’intensa iniziativa di preghiera, «affinché il Signore illumini i cuori, sostenga le decisioni necessarie e renda possibile quanto ho chiesto», spiega il Vescovo. Che ha aggiunto: «la presenza delle monache contemplative è un dono prezioso e insostituibile per la vita spirituale della nostra Chiesa locale, una sorgente silenziosa ma feconda di grazia per tutti», ha concluso.

GIORNATA MONDIALE DELLA VITA CONSACRATA, LE INIZIATIVE IN DIOCESI

Lunedì 2 febbraio si celebra la Giornata mondiale della vita consacrata. In diocesi saranno vissuti due momenti. Il primo, lunedì 2 febbraio, in tutte le parrocchie con un momento di preghiera e di testimonianza. Il secondo, sabato 7 febbraio, dalle 9,30 alle 13,30, nella parrocchia San Lorenzo di Mazara del Vallo si terrà un momento comunitario con i consacrati, i presbiteri e i diaconi, le comunità ecclesiali e quanti sono particolarmente legati al carisma delle famiglie religiose presenti in diocesi. L’animazione della giornata è affidata, oltre che ai religiosi/e, all’Ufficio di pastorale giovanile e familiare.

MINISTRI STRAORDINARI COMUNIONE, PERCORSO DI FORMAZIONE

Un percorso di formazione per i ministri straordinari della Comunione è stato organizzato dall’Ufficio liturgico diocesano e dall’Ufficio diocesano per la pastorale della salute. La formazione è rivolta sia ai ministri che hanno già ricevuto il mandato sia a coloro che si preparano a riceverlo per la prima volta. Il percorso prevede: 4 incontri per i nuovi ministri da istituire (di cui due insieme a quanti esercitano il ministero) e 2 incontri per i ministri già istituiti (insieme ai ministri da istituire). Questo il calendario degli incontri che si terranno in Seminario vescovile, dalle ore 16 alle 18. Il primo incontro si è tenuto mercoledì 14 gennaio 2026, sul tema “Il ministero della consolazione”, con don Antonino Favata, direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale della salute (incontro per nuovi e già istituiti ministri). Mercoledì 21 gennaio l’altro incontro sul tema “Il ministro della Comunione: persona a servizio nella Chiesa e per la Chiesa”, con don Marco Laudicina, condirettore dell’Ufficio liturgico diocesano (incontro riservato ai nuovi ministri). Lo scorso mercoledì 28 gennaio si è tenuto l’incontro sul tema “La dimensione psicologica del malato”, con Maria Luisa Lisma (incontro per tutti). Mercoledì 4 febbraio, disposizioni diocesane e rito per la distribuzione della Comunione presso la casa del malato, con don Daniele La Porta, condirettore dell’Ufficio liturgico diocesano (incontro riservato ai nuovi ministri). Mercoledì 11 febbraio, Giornata mondiale del malato e memoria di Maria di Lourdes: ore 16, raduno presso l’ospedale “Abele Aiello”, riflessione sul Messaggio di Papa Leone XIV e avvio della processione verso la Basilica Cattedrale; ore 18, solenne concelebrazione presieduta dal Vescovo e istituzione dei nuovi ministri straordinari della Comunione e rinnovo del mandato per i ministri già istituiti.





