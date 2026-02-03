Basket serie C: sconfitta casalinga per la NP Marsala

03/02/2026 07:00:00

La Nuova Pallacanestro Marsala (NPM) conclude la prima fase del campionato di Serie C con una sconfitta netta contro l'ASD Nova Basket Capo d'Orlando sul punteggio di 73-85. La NPM ha iniziato la gara con un bruttissimo atteggiamento nel primo quarto, mostrando poca concentrazione e solidità al rimbalzo. Contro una squadra così fisica come la Nova, non mettere il corpo ha fatto soffrire i marsalesi, come dimostrato dal primo tempo in cui sono stati concessi troppi punti agli avversari. Nel secondo tempo, i ragazzi di coach Grillo sono entrati con un atteggiamento diverso, dando tutto quello che avevano a disposizione. È stato un periodo equilibrato, con una buona intensità difensiva che ha limitato i danni, ma non è bastato per ribaltare il divario accumulato.

Andrea Anteri, assistant coach della NPM, ha commentato: "Ci aspettavamo una prestazione diversa da parte nostra, ci aspettavamo invece questa prestazione da parte di Nova, che ha confermato di essere la vera rivelazione del campionato. Adesso ci aspetta una fase delicata". La NPM incontrerà ora quattro squadre del girone Est nella poule retrocessione: Gravina, Scicli, Siracusa e PGS Salis. Anteri aggiunge: "Partiamo con 6 punti in classifica che non sono pochi e non sono tanti. Adesso non si può sbagliare più. Dobbiamo giocare ogni partita come una finale".

Nonostante la sconfitta, la stagione della Nuova Pallacanestro Marsala, guidata dal coach marsalese Giuseppe Grillo, continua con determinazione. La squadra guarda avanti focalizzandosi sul settore giovanile e sulle ambizioni future. La Nova Basket, allenata da coach Pizzuto, si conferma formazione solida, già qualificata per la poule promozione e reduce da una prima fase eccellente al secondo posto nel girone West. Per la NPM, questa sconfitta serve da lezione per la poule salvezza, dove ogni match sarà cruciale.



