"Così sono stato respinto all'ufficio postale di Corso Gramsci a Marsala"

03/02/2026 09:42:00

Un cittadino segnala a Tp24 uno spiacevole episodio avvenuto nella tarda mattinata di lunedì 2 febbraio 2026 all’ufficio postale di Corso Gramsci, a Marsala.

Secondo quanto riferito, l’utente si era recato allo sportello per una semplice operazione e aveva regolarmente ritirato il ticket alle 13.20, quindi prima dell’orario di chiusura fissato alle 13.35. Tuttavia, allo scoccare dell’orario di chiusura, gli sarebbe stato negato il servizio.

«Mentre ero ancora in attesa, è sopraggiunto l’orario di chiusura dell’ufficio (le 13.35) e a quel punto le impiegate si sono rifiutate di ricevermi e mi hanno detto di andare via, che l’ufficio era ormai chiuso e che non avrebbero più svolto alcuna operazione», scrive il cittadino. Alla sua obiezione – di essere entrato e aver preso il ticket in tempo utile – gli sarebbe stato indicato un avviso affisso in ufficio che esclude l’erogazione di servizi oltre l’orario di chiusura.

Il racconto prosegue con il coinvolgimento della direttrice: «Mi ha risposto in modo villano e minaccioso, dicendo che avrebbe chiamato i carabinieri se non fossi andato via subito». Dopo un’ulteriore attesa, intorno alle 13.50, l’utente ha rinunciato e ha lasciato l’ufficio.

Nella segnalazione si sottolinea anche un aspetto regolamentare: «A quanto ho capito, i dipendenti di un ufficio postale, in casi come questo, sono tenuti a servire i clienti presenti all’interno dell’ufficio stesso anche dopo l’orario di chiusura; i minuti extra vengono pagati come straordinari». Da qui la contestazione sull’avviso esposto e sulla condotta ritenuta poco professionale.

Infine, una critica più ampia al servizio: «Sono anni che riscontro un’inefficienza sconfortante in quest’ufficio: tempi d’attesa lunghissimi, modi scortesi, talvolta addirittura minacciosi. Su 6 sportelli ne sono attivi al massimo 2». L’appello conclusivo è a un cambio di passo: «Il tempo di un cliente è prezioso quanto il loro».



