Cittadinanza
03/02/2026 06:00:00

Trapani, la Casina delle Palme riapre: info ai turisti ed eventi da marzo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-02-2026/trapani-la-casina-delle-palme-riapre-info-ai-turisti-ed-eventi-da-marzo-450.jpg

La Casina delle Palme non resterà più chiusa o aperta a singhiozzo. Dal 1° marzo il Comune di Trapani la affida alla Pro Loco per tenerla aperta tutti i giorni, farne un punto informazioni per turisti e usarla per eventi culturali. È questo l’effetto concreto della delibera approvata dalla Giunta.
Per il cittadino significa una cosa semplice: un edificio pubblico ristrutturato e pagato con soldi pubblici torna a vivere, invece di restare sottoutilizzato. La Casina, nel cuore del centro storico, diventerà un presidio fisso di accoglienza, con volontari presenti almeno 8 ore al giorno, anche la sera d’estate.
Il Comune ammette implicitamente un problema: non ha personale sufficiente per gestire direttamente siti culturali e informativi, mentre i turisti aumentano. Per questo ha scelto la strada del comodato gratuito alla Pro Loco, che garantirà servizi senza costi per l’ente: informazione, accoglienza, manutenzione ordinaria e apertura continuativa.
Dentro la Casina non ci saranno biglietti né affitti mascherati. I servizi saranno gratuiti per cittadini e visitatori. Gli eventuali eventi culturali potranno prevedere solo contributi spese, e solo con il via libera del Comune. L’edificio resterà comunque a disposizione dell’Amministrazione, che potrà usarlo quando necessario.
C’è anche un altro aspetto che tocca i residenti: la cura dello spazio. Pulizia, verde e manutenzione ordinaria passano alla Pro Loco, mentre il Comune resta responsabile solo per gli interventi straordinari. In pratica: meno degrado e meno serrande abbassate in una zona centrale della città.
La concessione è sperimentale: dura sette mesi, rinnovabili. Se non funziona, il Comune potrà tornare indietro. Ma il messaggio politico è chiaro: meglio un edificio vivo e aperto che una struttura pubblica chiusa e inutilizzata.









