3 Febbraio: parla Draghi, crollo di Trump, strage di migranti
E' il 3 Febbraio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.
• Gli italiani sono favorevoli a un leader (o una leader) forte. Lo afferma una ricerca dell’università di Urbino che individua un nuovo modello politico: la democrazia del Capo • Mario Draghi torna a strigliare l’Europa: solo una federazione vera può tenere testa a Usa e Cina. Altrimenti il Vecchio continente verrà sottomesso • Incassata una batosta elettorale in Texas, Trump è alle prese con il crollo nei sondaggi: anche i conservatori lo attaccano, e il 52 per cento degli americani diffida delle sue condizioni mentali • Dopo il voto Ue che ha definito terroristi i pasdaran e la reazione dell’Iran che ha minacciato gli europei, l’Italia ha deciso di chiudere il suo consolato a Teheran. Intanto, però, gli ayatollah vogliono trattare con l’America
• Tra i files di Epstein ce ne sono anche sui rapporti con i russi: il miliardario pedofilo avrebbe lavorato al loro servizio e gestito anche i conti esteri di Putin • In Niger l’Isis ha attaccato un aeroporto civile dove sono di stanza anche 500 militari italiani. Nessuno è rimasto ferito • Il ciclone Harry potrebbe aver causato mille vittime tra i migranti che si sono avventurati nel Mediterraneo sui barconi • In visita a Milano per l’inaugurazione dei Giochi invernali, il presidente Sergio Mattarella ha invocato la tregua olimpica • Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili, è apparso in aula: il suo avvocato sembra voler puntare all’infermità mentale • La Banca d’Italia ha tagliato i rimborsi di baby-sitting ai dipendenti perché, secondo Giorgetti, dovrebbero essere tassati come retribuzione. Fioccano le proteste • Uno studio approfondito lancia l’allarme sul modo di curarsi degli italiani: quasi tutti, dopo il medico, consultano Google o l’intelligenza artificiale e oltre il 10 per cento cambia da solo la cura prescritta • La diocesi di Milano si appresta a santificare un altro millennial, dopo Acutis: si tratta di Marco Gallo, scomparso nel 2011 • Il governo Meloni ha iniziato a preparare il pacchetto sicurezza. L’accordo è stato trovato sullo scudo legale alle forze dell’ordine e sul divieto di uso dei coltelli. Stop invece al fermo preventivo, in attesa del vaglio di costituzionalità. La premier ha lanciato alle opposizioni un invito alla collaborazione • Aperto uno spiraglio al valico di Rafah, a Gaza l’Idf è tornato a sparare. Tra le vittime, un bambino di tre anni • La conservatrice trumpiana Laura Fernández è stata eletta alla presidenza del Costa Rica • Il parlamentare laburista inglese Dan Norris è stato arrestato per due stupri e altri reati • A Oslo domenica è finito in carcere il figliastro del principe ereditario norvegese: deve rispondere di violenze sessuali e porto di coltello. È successo poche ore prima della comparizione del giovane in tribunale per un procedimento penale molto più ampio • Un uomo di 38 anni a Benevento ha ferito la moglie a colpi di fucile ed è stato arrestato: la donna è gravissima • Un’inchiesta sulla pedopornografia a Brescia ha portato a 2 fermati e 4 indagati, tra i quali un consigliere comunale di origine palestinese, che si è dimesso pur dichiarandosi innocente • Due persone sono in carcere per omicidio, accusate di aver ucciso il colombiano precipitato dall’ottavo piano di un palazzo a Pioltello, poco fuori Milano • In Serie A la Roma è caduta a Udine. Oggi il turno si chiude con Bologna-Milan • È italiana la prima atleta olimpica risultata positiva all’antidoping. Si tratta della specialista di biathlon Rebecca Passler • L’attore turco Can Yaman, il nuovo Sandokan in tv, sarà co-conduttore di una delle serate del Festival di Sanremo • Sono morti il poeta statunitense Joseph Charles Kennedy (96 anni) e la psicoterapeuta Maria Rita Parsi (78)
Titoli Corriere della Sera: «Sicurezza, votiamo insieme» la Repubblica: Sicurezza, è scontro / sul fermo preventivo La Stampa: Sicurezza, Meloni sfida Schlein Il Sole 24 Ore: Piazza Affari corre al top dal 2000 Avvenire: Sicurezza di tutti Il Messaggero: Sicurezza, daspo per i violenti Il Giornale: Italia centro del terrorismo rosso Leggo: «Votiamo insieme il piano sicurezza» Qn: Sicurezza, i nodi del decreto / Dubbi sul fermo preventivo Il Fatto: I giochi «a costo zero» / ci costano 2+5 miliardi Libero: Askatasuna rivendica / l’assalto alla polizia La Verità: Ora mani libere ai poliziotti / per difenderci dai criminali Il Mattino: «Olimpiadi, tacciano le armi» il Quotidiano del Sud: Sicurezza, solo una strettina il manifesto: Fuori / i violenti Domani: I diktat di Salvini e i no del Colle / Meloni s’incarta sulla sicurezza
Il Liceo Artistico “Don Gaspare Morello” di Mazara del Vallo apre ancora una volta le porte a studenti e genitori per un’altra giornata dedicata all’orientamento e alla scoperta della sua ampia offerta...
Attimi di paura oggi a Castelvetrano, al passaggio a livello di via San Martino, dove un grave malfunzionamento del sistema semaforico ha rischiato di trasformarsi in un incidente drammatico. Una donna alla guida di un’utilitaria, vedendo...
Il quotidiano online di riferimento diventa il centro della tua comunicazione elettorale
Nel rumore continuo dei social, tra post che scorrono via e polemiche che durano poche ore, c’è un luogo in cui a Marsala,...
E' il 3 Febbraio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani. • Gli italiani sono favorevoli a un leader (o una leader) forte. Lo afferma una ricerca dell’università di Urbino...