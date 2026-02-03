3 Febbraio: parla Draghi, crollo di Trump, strage di migranti

03/02/2026 07:01:00

E' il 3 Febbraio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Gli italiani sono favorevoli a un leader (o una leader) forte. Lo afferma una ricerca dell’università di Urbino che individua un nuovo modello politico: la democrazia del Capo

• Mario Draghi torna a strigliare l’Europa: solo una federazione vera può tenere testa a Usa e Cina. Altrimenti il Vecchio continente verrà sottomesso

• Incassata una batosta elettorale in Texas, Trump è alle prese con il crollo nei sondaggi: anche i conservatori lo attaccano, e il 52 per cento degli americani diffida delle sue condizioni mentali

• Dopo il voto Ue che ha definito terroristi i pasdaran e la reazione dell’Iran che ha minacciato gli europei, l’Italia ha deciso di chiudere il suo consolato a Teheran. Intanto, però, gli ayatollah vogliono trattare con l’America



• Tra i files di Epstein ce ne sono anche sui rapporti con i russi: il miliardario pedofilo avrebbe lavorato al loro servizio e gestito anche i conti esteri di Putin

• In Niger l’Isis ha attaccato un aeroporto civile dove sono di stanza anche 500 militari italiani. Nessuno è rimasto ferito

• Il ciclone Harry potrebbe aver causato mille vittime tra i migranti che si sono avventurati nel Mediterraneo sui barconi

• In visita a Milano per l’inaugurazione dei Giochi invernali, il presidente Sergio Mattarella ha invocato la tregua olimpica

• Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili, è apparso in aula: il suo avvocato sembra voler puntare all’infermità mentale

• La Banca d’Italia ha tagliato i rimborsi di baby-sitting ai dipendenti perché, secondo Giorgetti, dovrebbero essere tassati come retribuzione. Fioccano le proteste

• Uno studio approfondito lancia l’allarme sul modo di curarsi degli italiani: quasi tutti, dopo il medico, consultano Google o l’intelligenza artificiale e oltre il 10 per cento cambia da solo la cura prescritta

• La diocesi di Milano si appresta a santificare un altro millennial, dopo Acutis: si tratta di Marco Gallo, scomparso nel 2011

• Il governo Meloni ha iniziato a preparare il pacchetto sicurezza. L’accordo è stato trovato sullo scudo legale alle forze dell’ordine e sul divieto di uso dei coltelli. Stop invece al fermo preventivo, in attesa del vaglio di costituzionalità. La premier ha lanciato alle opposizioni un invito alla collaborazione

• Aperto uno spiraglio al valico di Rafah, a Gaza l’Idf è tornato a sparare. Tra le vittime, un bambino di tre anni

• La conservatrice trumpiana Laura Fernández è stata eletta alla presidenza del Costa Rica

• Il parlamentare laburista inglese Dan Norris è stato arrestato per due stupri e altri reati

• A Oslo domenica è finito in carcere il figliastro del principe ereditario norvegese: deve rispondere di violenze sessuali e porto di coltello. È successo poche ore prima della comparizione del giovane in tribunale per un procedimento penale molto più ampio

• Un uomo di 38 anni a Benevento ha ferito la moglie a colpi di fucile ed è stato arrestato: la donna è gravissima

• Un’inchiesta sulla pedopornografia a Brescia ha portato a 2 fermati e 4 indagati, tra i quali un consigliere comunale di origine palestinese, che si è dimesso pur dichiarandosi innocente

• Due persone sono in carcere per omicidio, accusate di aver ucciso il colombiano precipitato dall’ottavo piano di un palazzo a Pioltello, poco fuori Milano

• In Serie A la Roma è caduta a Udine. Oggi il turno si chiude con Bologna-Milan

• È italiana la prima atleta olimpica risultata positiva all’antidoping. Si tratta della specialista di biathlon Rebecca Passler

• L’attore turco Can Yaman, il nuovo Sandokan in tv, sarà co-conduttore di una delle serate del Festival di Sanremo

• Sono morti il poeta statunitense Joseph Charles Kennedy (96 anni) e la psicoterapeuta Maria Rita Parsi (78)



Titoli

Corriere della Sera: «Sicurezza, votiamo insieme»

la Repubblica: Sicurezza, è scontro / sul fermo preventivo

La Stampa: Sicurezza, Meloni sfida Schlein

Il Sole 24 Ore: Piazza Affari corre al top dal 2000

Avvenire: Sicurezza di tutti

Il Messaggero: Sicurezza, daspo per i violenti

Il Giornale: Italia centro del terrorismo rosso

Leggo: «Votiamo insieme il piano sicurezza»

Qn: Sicurezza, i nodi del decreto / Dubbi sul fermo preventivo

Il Fatto: I giochi «a costo zero» / ci costano 2+5 miliardi

Libero: Askatasuna rivendica / l’assalto alla polizia

La Verità: Ora mani libere ai poliziotti / per difenderci dai criminali

Il Mattino: «Olimpiadi, tacciano le armi»

il Quotidiano del Sud: Sicurezza, solo una strettina

il manifesto: Fuori / i violenti

Domani: I diktat di Salvini e i no del Colle / Meloni s’incarta sulla sicurezza



