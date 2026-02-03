Sezioni
×
Cronaca
03/02/2026 16:22:00

Marsala, ladri senza scrupoli: furto alla falegnameria sociale di Sappusi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-02-2026/1770132099-0-marsala-ladri-senza-scrupoli-furto-alla-falegnameria-sociale-di-sappusi.jpg

Colpo notturno alla falegnameria “Pinocchio” del centro sociale  del quartiere popolare Sappusi di Marsala. Ignoti hanno forzato i lucchetti e portato via tutta l’attrezzatura, manuale ed elettrica, utilizzata nei laboratori rivolti a bambini e ragazzi.

 

A raccontare l’accaduto è Giampiero De Vita, volontario del centro:
«La notte scorsa alcuni individui hanno scassinato i lucchetti della porta della falegnameria di Pinocchio del centro sociale di Sappusi dove hanno rubato il tutto: attrezzatura manuale ed elettrica di un certo valore economico, ma soprattutto di un valore importante perché utensili che servivano ai bambini e ai ragazzi del quartiere per lavorare il legno».
E aggiunge, senza nascondere l’amarezza: «Spero che il tutto sarà recuperato e restituito (ma ho forti dubbi)».

 

 

La falegnameria non è una semplice bottega: è uno spazio educativo e di inclusione, dove il lavoro del legno diventa occasione di crescita e socialità. Negli anni Tp24 ha raccontato più volte le attività del centro sociale e il valore che questi progetti hanno per Sappusi. Qui un nostro reportage e il racconto di uno dei volontari proprio in falegnameria. 

 

Nonostante il furto, i volontari non si fermano. «Comunque vada noi non ci fermiamo e giovedì pomeriggio saremo operativi! Anche con solo un martello, un pennello e un po’ di carta abrasiva», scrive De Vita. Un messaggio di resistenza civile che rende il colpo ancora più amaro. Perché qui non è stato rubato solo materiale: è stato colpito un pezzo di comunità.









