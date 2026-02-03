Marsala, ladri senza scrupoli: furto alla falegnameria sociale di Sappusi
Colpo notturno alla falegnameria “Pinocchio” del centro sociale del quartiere popolare Sappusi di Marsala. Ignoti hanno forzato i lucchetti e portato via tutta l’attrezzatura, manuale ed elettrica, utilizzata nei laboratori rivolti a bambini e ragazzi.
A raccontare l’accaduto è Giampiero De Vita, volontario del centro: «La notte scorsa alcuni individui hanno scassinato i lucchetti della porta della falegnameria di Pinocchio del centro sociale di Sappusi dove hanno rubato il tutto: attrezzatura manuale ed elettrica di un certo valore economico, ma soprattutto di un valore importante perché utensili che servivano ai bambini e ai ragazzi del quartiere per lavorare il legno». E aggiunge, senza nascondere l’amarezza: «Spero che il tutto sarà recuperato e restituito (ma ho forti dubbi)».
Nonostante il furto, i volontari non si fermano. «Comunque vada noi non ci fermiamo e giovedì pomeriggio saremo operativi! Anche con solo un martello, un pennello e un po’ di carta abrasiva», scrive De Vita. Un messaggio di resistenza civile che rende il colpo ancora più amaro. Perché qui non è stato rubato solo materiale: è stato colpito un pezzo di comunità.
